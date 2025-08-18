Los registradores de la propiedad facilitarán notas simples gratuitas a los afectados por la ola de incendios que asolan a Galicia, Castilla y León y Extremadura

Los Registradores de la propiedad de las Comunidades Autónomas afectadas por los incendios que asolan a Galicia, Castilla y León y Extremadura facilitarán notas simples gratuitas a todos los afectados para poder acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, a los efectos de la solicitud de ayudas y subvenciones.

Los Registradores han destacado la importancia de ubicar las fincas afectadas por los incendios y han puesto el Portal Registral de Emergencias a disposición de la ciudadanía, de modo que esta pueda utilizar las herramientas del Colegio en aras de poder acudir al consorcio de seguros y gestionar las correspondientes indemnizaciones. Del mismo modo, el Colegio de Registradores ha destacado que pone el PRE a disposición de las autoridades, instituciones y Administraciones competentes para ayudar en la reorganización y reconstrucción de las propiedades de las zonas dañadas.

El Colegio de Registradores recuerda que el Portal Registral de Emergencias nació en el marco de la erupción del volcán de La Palma (Islas Canarias), donde, a través del cruce de datos de Registros con información del sistema Copernicus de la Unión Europea –antes conocido como Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES)–, fue capaz de ofrecer estadísticas del número total de parcelas, fincas, edificios o construcciones dañadas, lo que permitió comprobar el impacto global de la catástrofe y facilitar acceso a datos de fincas registrales afectadas, algo clave para gestionar indemnizaciones.

En este sentido, los Registradores han asegurado que la herramienta puede ser de gran utilidad para combatir los efectos de los incendios. El objetivo es dotar al ciudadano de toda la información posible cuando ocurren circunstancias excepcionales que les obligan a abandonar sus propiedades.

Ante el riesgo que supone establecerse en los alrededores de la emergencia, han incidido, el afectado podrá recurrir a la aplicación para verificar el alcance geográfico que ha tenido la catástrofe y comprobar si realmente ha perjudicado su propiedad o se encuentra en el área del perímetro afectado. Asimismo, los registradores quieren transmitir la tranquilidad de que el Registro Electrónico permite tener la seguridad de que ningún dato o titularidad vigente se ha perdido o ha resultado dañado como consecuencia de la catástrofe.

La herramienta permite también obtener la información registral de las fincas afectadas, con la cual poder tramitar la obtención gratuita de las notas simples registrales para todos los afectados por los incendios. De este modo se podrá acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, a los efectos de la solicitud de ayudas y subvenciones.

Los incendios están dejando a su paso una estela de devastación y muerte, en las Comunidades Autónomas afectadas. Esperamos que no siga causando daños en otros territorios. Reiteramos nuestra solidaridad con los afectados, y muy especialmente queremos acompañar en su dolor a las familias y amigos de las personas fallecidas.