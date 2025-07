Más de 1,1 millones de ciudadanos solicitan Justicia Gratuita con un 2% menos de profesionales en el Turno de Oficio en 2024

La asistencia jurídica gratuita en España creció en 2024 un 5%, hasta alcanzar los 1,1 millones de solicitudes, pero, sin embargo, el presidente del Consejo de la Abogacía, Salvador González, ha mostrado la preocupación del colectivo ante la preocupante disminución en el número de abogados inscritos en el turno de oficio, que se ha situado por debajo de los 40.000 letrados, quedándose en 39.941 frente a los 40.748 de 2023 (un 2% menos).

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley sobre el servicio prestado en 2024.

El presidente de la Abogacía ha atribuido esta baja "al maltrato administrativo, la infra-remuneración y la falta de recursos adecuados, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y el derecho a la tutela judicial efectiva".

Por eso, se ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades públicas para que mejoren las condiciones, actualicen los baremos, garanticen la puntualidad en los pagos, retribuyan todas las actuaciones y elaboren una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que asegure la calidad del servicio, que han considerado urgente.

"Esto es algo que debería encender todas las alarmas a los poderes públicos, porque pone en peligro la propia sostenibilidad del sistema: si no hay suficientes abogados y abogadas no será posible cubrir las guardias de turno de oficio, ni garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva", ha señalado el presidente de la Abogacía.

El descenso en las cifras de los profesionales del turno de oficio lleva produciéndose varios años: en 2019 eran 45.868 y representaban un 31% del total de los abogados y abogadas ejercientes, pero ese porcentaje ha ido cayendo año tras año (un 15% desde 2019, mientras que el número de abogados subió un 1,2% en ese periodo) hasta quedarse en 2024 en 39.941, el 26,8% del total de los casi 149.000 ejercientes.

"Resulta inaceptable que los profesionales del Turno de Oficio continúen, en demasiadas ocasiones, trabajando sin recibir compensación alguna", ha asegurado Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social de la Abogacía.

Méndez ha facilitado ejemplos de actuaciones no pagadas incluyen las ejecuciones, recursos de apelación en el territorio común, y casos donde el ciudadano no aporta la documentación requerida para el beneficio de justicia gratuita, lo que resulta en que el abogado no cobra por el trabajo realizado.

Y se ha preguntado "¿Cómo se va a sostener más las claves del estado de derecho si quienes lo hacen posible no reciben ni el reconocimiento ni las condiciones que merecen?".

Los ponentes han exigido "homogeneidad de criterios y eliminación de desigualdades territoriales: Se busca que haya homogeneidad de criterios y se eliminen las desigualdades territoriales en las retribuciones y condiciones, que son incomprensibles".

"Nos preocupa el crecimiento sostenido de las solicitudes de acceso al beneficio de la Justicia gratuita, mientras decrece el número de profesionales inscritos en el Turno de oficio; la labor de este Observatorio sigue siendo clave para realizar en el futuro nuevas propuestas de mitigación de esta deriva preocupante y la Fundación Aranzadi La Ley seguirá apoyando sus recomendaciones", afirmó Cristina Sancho, presidente de la Fundación Aranzadi La Ley.

La Justicia gratuita en cifras

En 2024, las solicitudes de Justicia Gratuita subieron un 5% (superando 1,1 millones), mientras que el número de abogados adscritos al Turno de Oficio disminuyó por primera vez por debajo de los 40.000 (un 2% menos que en 2023). Esto significa menos abogados atendiendo un número creciente de asuntos.

El gasto global en Justicia Gratuita en 2024 superó los 344 millones de euros, un aumento del 9,6%. Las comunidades autónomas que más gastaron fueron Cataluña (68,1 millones), Madrid (55,1 millones) y Valencia (51,8 millones).

Según el prólogo, las razones incluyen baremos irrisorios que llevan años sin actualizarse, retrasos en los pagos, y actuaciones que no se remuneran, lo que no permite que el servicio recaiga sobre los hombros y el bolsillo de los abogados.

El "Cuadro de indicadores de Justicia 2024" de la Comisión Europea reveló que los letrados españoles del Turno de Oficio están entre los peor pagados de la Unión Europea, solo por detrás de los de Chipre y Lituania.

Según el Barómetro Metroscopia 2024, la ciudadanía considera de forma unánime la asistencia jurídica gratuita como un derecho. Un masivo 74% de los usuarios declara su satisfacción general con el desempeño de la Abogacía en su caso personal.

Los abogados adscritos al Turno de Oficio perciben en promedio 148 euros por cada asunto atendido. Según el barómetro, el 81% de los usuarios, el 75% de los acompañantes y el 68% del resto de la población consideran que esta remuneración es insuficiente.

En 2024, aproximadamente el 52% de los solicitantes de Justicia Gratuita fueron hombres y el 48% fueron mujeres. La mayoría de los solicitantes, especialmente las mujeres, tienen un nivel de renta medio inferior a los 10.000 euros.

"Entre los usuarios, nadie piensa hoy que la retribución por caso deba ser la que actualmente se abona a quienes asumen la justicia gratuita; un 52% considera que debería ser el juez quien la fijara, atendiendo a la complejidad de cada caso, y un 46% opina que debería tomarse como referencia lo que un abogado percibiría por un caso similar en el mercado libre", ha explicado José Juan Toharia, presidente de Metroscopia,

Y ha concluido afirmando que "el seguimiento anual permite detectar a tiempo posibles deficiencias, disfunciones o carencias antes de que alcancen dimensiones difíciles de abordar. La persistencia de resultados positivos no disminuye su utilidad, sino que confirma la buena salud del servicio y permite identificar cualquier síntoma potencialmente inquietante.