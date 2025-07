El Supremo fija que el plus a la pensión por cuidar de los hijos discrimina al hombre y se le debe dar sin condiciones

El Tribunal Supremo (TS) fija que la Seguridad Social debe conceder a los hombres el complemento a la pensión por el cuidado de los hijos en las mismas condiciones que a las mujeres. Con este fallo, del pasado 25 de junio del que fue ponente el magistrado Antonio Sempere Navarro, la Administración ya no podrá solicitar a los varones que cumplan los requisitos que marca la Ley de la Seguridad Social para percibir este plus, ya que a las mujeres no se les exige condición alguna.

La norma estipulaba que los hombres podían acceder a este complemento por brecha de género solo si habían paralizado su carrera en el caso de los dos primeros hijos y, si nacieron antes de 1995; o si lo hicieron después, que la suma de la cotización de los dos años siguientes fuese un 15% inferior a la de los dos ejercicios anteriores.

El tribunal aplica así la doctrina establecida el pasado 15 de mayo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinó que este complemento era discriminatorio para el hombre por exigirle unas condiciones que no se pedían a las mujeres. "Debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres", dice el Supremo.

Asimismo, recuerda que ya fijó en su sentencia del 15 de noviembre de 2023 que la Seguridad Social debía indemnizar con 1.800 euros a los hombres a los que les denegara este complemento de manera discriminatoria, cuantía que ratifica.

Cabe recordar que el TJUE ya falló el 19 de septiembre de 2019 que lo declaró discriminatorio por sexo, ya que entonces no se le concedía a los hombres.

El legislador cambió en 2021 la Ley de Seguridad Social para incluir a los varones, pero les impuso condiciones. Ahora, tanto el TJUE como el Supremo señalan que no se les puede exigir requisitos distintos a los de las mujeres.

La cuantía de este plus es de 30,4 euros al mes por hijo, con un límite de cuatro veces el importe, es decir, de 121,6 euros.