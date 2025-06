La Agencia Tributaria avisa que multará a los contribuyentes que no presenten el IRPF antes de esta fecha

Ahora que el plazo para rendir cuentas a Hacienda está a punto de acabar, conviene hacer un repaso de la campaña de este año y avisar a los más tardones de las multas que pueden enfrentar por presentarla después del 30 de junio. Y es que el 74% de las declaraciones de la Renta presentadas hasta principios de este mes, justo antes de que empezaran las citas presenciales, han salido a devolver. De hecho, según cálculos de los técnicos del Ministerio capitaneado por María Jesús Montero, se estima que 9,7 millones de contribuyentes han solicitado 8.251 millones de euros a devolver, aunque desde el organismo prevén ingresar 19.093 millones de euros de las solicitudes que salgan a pagar.

Como hemos dicho, pronto acaba el plazo para que los más rezagados entreguen el IRPF: el 30 de junio será el último día para hacerlo. Tan solo quedan 10 días. Si eres de los que lo dejan todo para el último momento, la Agencia Tributaria te tiene en el punto de mira, también a los que tenían la obligación de presentar el IRPF pero no lo han hecho, dado que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

A pagar o a devolver

Las sanciones afectan tanto a los contribuyentes cuyo borrador les haya salido a pagar o a devolver, aunque el importe de la multa sí que será distinto. En el supuesto de los primeros, cuando deban dinero a la Agencia Tributaria, el ciudadano que no haya presentado el IRPF en plazo tendrá que desembolsar el resultado que obtenga en dicha declaración más una multa de entre el 50% y el 150% del total adeudado.

Por ejemplo, si le sale a pagar 1.500 euros, podría tener que pagar además una multa o recargo de 2.250 euros adicionales. No obstante, la sanción puede ser incluso mayor si Hacienda descubre que se trata de un contribuyente "reincidente", es decir, que no es la primera vez que presenta el IRPF tarde o no lo hace aún teniendo la obligación. Esto es en caso de que se inicie un requerimiento, el importe puede reducirse si se presenta antes de que la AEAT inicie este trámite.

Ahora bien: imagina que te sale a devolver y no la presentas. Lo que antes era un alivio ahora será un castigo, porque te tocará pagar una multa de entre 100 y 200 euros aunque sea Hacienda la que te deba dinero a ti.

Equivocarse también se paga

Vemos que no todo termina cuando firmamos y enviamos el IRPF. Si se comete un error en la declaración de la Renta que perjudique a Hacienda, el contribuyente también podría enfrentar una multa dependiendo de la gravedad del fallo, por ejemplo si se vincula con el fraude fiscal o se incluyen datos falsos.

Cabe mencionar que, con carácter general, la AEAT dispone de cuatro años para reclamar una declaración del IRPF y detectar errores en la misma.

Cómo reducir el importe de la multa

Para curarse en salud, lo ideal es presentar la declaración en plazo, antes del 30 de junio. Pero si aún sabiéndolo la entregas después, debes ser consciente de que puedes enfrentar una multa, aunque el importe puede reducirse, como hemos dicho, si la hacemos antes de que Hacienda inicie un requerimiento.

De este modo conseguiríamos reducir el importe de la sanción considerablemente, ya que en lugar de ser de entre el 50% y el 150% de la cantidad adeudada (para los que salen a pagar), el recargo sería tan solo el 1%, aumentando otro 1% por cada mes de retraso. Si la presentación se produce pasados 12 meses del plazo establecido, será del 15% más intereses de demora.

Por todo esto, lo mejor es confiar en un gestor para saber si tenemos que presentar la declaración, cuándo hacerlo y si podemos evitar pagar para ahorrarnos dolores de cabeza.