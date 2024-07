Los jueces critican que el Gobierno rechace abonarles de inmediato los bonus que les debe desde 2019

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) critica que el Ejecutivo rechace pagar de forma inmediata la retribución variable que les debe desde 2019 a 2023.

El Ministerio de Justicia convocó para este martes la Mesa de Retribuciones para mejorar los salarios de jueces y fiscales, en la que participaron el Ministerio de Hacienda, las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), señaló este martes en un comunicado tras la reunión que están "profundamente decepcionados" del resultado de la Mesa de Retribuciones. Oliva indica que el Gobierno no ha querido abordar el desarrollo de todos los acuerdos alcanzados en mayo del año pasado para impedir que jueces y fiscales iniciaran una huelga indefinida. Esta Mesa de Retribuciones ha sido la primera que se ha celebrado desde la desconvocatoria de la huelga.

Entre estas promesas, están la de ampliar en 100 las plazas de las oposiciones a jueces y fiscales, la revisión del pago de los trienios, el estudio de los llamados "grupos poblacionales" a partir de los cuales se calculan el complemento de destino de los jueces y la revisión de las cuantías a abonar por el servicio de guardia de jueces y fiscales, que en el caso de los juzgados mixtos no llega a los tres euros la hora.

El portavoz señaló que sí se ha logrado un compromiso para convocar 400 plazas nuevas de jueces y fiscales.

La reunión también abordó cómo dar solución al cobro de la retribución variable de los jueces, después de que el Tribunal Supremo fallara el 10 de junio que la falta de presupuesto de la Administración pública no puede reducir el cobro. Los magistrados que superan en un 20% su objetivo tienen derecho a un plus de entre el 5% y el 10%. "Hemos exigido el cumplimiento de la sentencia de reproducciones variables del Tribunal Supremo, y sin embargo, no hemos conseguido que se avengan a pagar de manera inmediata todo lo adeudado desde el año 2019 al año 2023, lo cual va a obligar a miles de jueces a litigar para conseguir lo que le corresponde por ley", explicó Oliva.