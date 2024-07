El Constitucional anulará la condena de seis años de prisión a Griñán por 'los ERE'

El Tribunal Constitucional (TC) anulará la condena por prevaricación y malversación de caudales públicos al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. Griñán fue condenado a seis años de prisión y otros 15 años de inhabilitación, aunque no está en prisión por el cáncer que padece.

El Pleno de la Corte de Garantías analizará el recurso de amparo del expresidente andaluz a partir del 16 de julio. No obstante, según señala Europa Press, la ponencia de la vicepresidente del TC y magistrada progresista Inmaculada Montalbán propone la anulación de la condena.

Griñán fue condenado por la elaboración de los anteproyectos de ley de los presupuestos anuales de Andalucía que articulaban las ayudas sociolaborales y por la aprobación por el Parlamento regional.

No obstante, el texto de la ponencia considera que la elaboración de los anteproyectos y proyectos de ley no puede constituir un delito de prevaricación porque son meras propuestas que no tienen más alcance que ser objeto de deliberación en el Parlamento y, por tanto, no pueden ser sometidas a control judicial.

La Corte apunta que si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas que están en vigor nunca podrán llevarse a cabo modificaciones de las leyes existentes pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor. Y añade que, una vez que se aprueba, es decir, que se convierte en ley, solo el Tribunal Constitucional puede juzgar la norma.

Seis absueltos

El Tribunal Constitucional ya ha anulado las penas de seis condenados por los ERE. El miércoles absolvió a a cuatro condenados y las semanas anteriores, a otros dos.

Concretamente, ha eliminado la condena a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez (9 años de inhabilitación para cargo público); al exdirector de la Agencia de Innovación, Miguel Ángel Serrano (6 años y seis meses de prisión); al exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández (7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta); al exviceconsejero de Justicia e Innovación, Jesús María Rodríguez (6 años de prisión y 15 de inhabilitación); a la exviceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo (6 años de prisión y 15 de inhabilitación); y al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo (7 años de cárcel y 18 de inhabilitación). Todos saldrán de prisión.