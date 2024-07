El Constitucional absuelve a cuatro condenados por el caso de 'los ERE' y ya suman seis

El Tribunal Constitucional (TC) anuló este miércoles la pena por prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a cuatro condenados por los ERE de Andalucía y ya son seis los absueltos en las últimas semanas de los doce casos que analiza.

En esta ocasión, ha eliminado la condena al exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández (7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta); al exviceconsejero de Justicia e Innovación, Jesús María Rodríguez (6 años de prisión y 15 de inhabilitación); a la exviceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo (6 años de prisión y 15 de inhabilitación); y al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo (7 años de cárcel y 18 de inhabilitación). Todos saldrán de prisión.

La Corte considera que su participación en la elaboración de proyectos de ley de los presupuestos andaluces que incorporaban las ayudas sociolaborales no constituye un delito de prevaricación porque eran propuestas que no tienen más alcance que deliberarse en el Parlamento y no pueden ser sometidas a control judicial.

El TC ya anuló en días previos la condena a la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y al exdirector de la Agencia de Innovación, Miguel Ángel Serrano.

A partir del 16 de julio, analizará las condenas de inhabilitación para ejercer un cargo público por delitos de prevaricación de Manuel Chaves y los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías y Antonio Vicente. Asimismo, también deliberará sobre las condenas a penas de prisión por prevaricación y malversación de José Antonio Griñán, en libertad por enfermedad, y Juan Márquez Contreras (exdirector general de Trabajo de la Junta).