Hacienda facilita vía 'online' declaraciones complementarias para corregir la Renta

La Agencia Tributaria ha habilitado por primera vez un servicio que permite a los contribuyentes que ya han presentado la declaración de la Renta corregir pequeños errores sin recargos de intereses ni sanciones. La Administración ya ha iniciado el envío de avisos a estos usuarios y pone a disposición de ellos una nueva declaración, a la que llama 'Complementaria calculada' con los ajustes que el fisco considera corregidos para que subsanen la anterior declaración.

Concretamente, los contribuyentes que reciban estas advertencias de Hacienda de que hay errores en su declaración pueden meterse en la página web o en la aplicación de la Agencia Tributaria, dentro del "Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta Web)" para encontrar la "Complementaria calculada" que ha elaborado el fisco con los datos que considera correctos. Si el contribuyente está de acuerdo con la información que Hacienda le proporciona, deberá confirmar la complementaria, como si del borrador de la Renta se tratara, con lo que se dará por presentada la nueva declaración vía online.

La Administración tributaria explica en una nota de este 27 de junio que "algunos contribuyentes presentan la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con errores de importe no muy elevado, cuya subsanación puede ser realizada por el propio contribuyente de manera voluntaria, sin que se inicie ningún procedimiento de comprobación por parte de la Agencia Tributaria, a través del nuevo servicio de Complementaria calculada del IRPF".

Asimismo, Hacienda aclara que la puesta a disposición del contribuyente de esta nueva complementaria no supone necesariamente que haya cometido un error en la declaración del IRPF, sino que existe una discrepancia entre los datos comunicados por el ciudadano y los que tiene Hacienda. Por lo tanto, según la Agencia Tributaria, si ese fuera el caso "el contribuyente no tiene por qué presentar la Complementaria calculada" y "precisamente porque la discrepancia puede estar justificada, no es necesario que aporte ninguna documentación para explicar por qué no la presenta".

Estas complementarias calculadas son diferentes a la declaración complementaria que pueden hacer los ciudadanos para corregir datos graves o incorporar información omitida en la Renta hasta cuatro después de la fecha de finalización de la presentación de la declaración.

Fin de la Campaña 2023

La declaración de la Renta de 2023, que dio comienzo el 3 de abril, concluyó ayer. La Administración estimaba a inicio de Campaña que se presentarían 23,2 millones de declaraciones, un 1,2% más que un año antes (por primera vez todos los autónomos tenían que hacerla, independientemente de los ingresos obtenidos). Asimismo, preveía ingresar 18.908 millones de euros, un 12,2% más que en el año anterior, y devolver 11.650 millones, un 1,8% menos, de modo que la recaudación neta para las arcas públicas quedaría en 7.258 millones, una cifra récord.

Sin embargo, esta optimista estimación de ingresos podría quedar en papel mojado por las devoluciones millonarias que afronta Hacienda por el IRPF de los pensionistas que en su día cotizaron a las mutualidades.