Hacienda resolverá en seis meses la devolución del IRPF a los pensionistas que aportaron a mutualidades laborales

La Agencia Tributaria avanza más detalles sobre la vía rápida que abrirá a partir del 20 de marzo para devolver a los pensionistas que en su día realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales la parte correspondiente del IRPF que han pagado en los últimos cuatro años y debían haberse deducido por dichas contribuciones.

Hacienda aclarara que desde que el ciudadano presente la solicitud de devolución del IRPF, la Administración tendrá un plazo de seis meses para resolverla.

Los pensionistas que quieran reclamar esta devolución del IRPF de los últimos cuatro años, de 2019 a 2023, puesto que son los que aún no han prescrito, no tendrán que aportar de entrada ninguna documentación. "La Agencia Tributaria está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de recabar la información necesaria para tramitar las solicitudes de devolución para mutualistas a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los ciudadanos", informa. No obstante, añade que, una vez presentada la solicitud de devolución, Hacienda sí que podrá requerir información al solicitante si no dispone de todos los datos necesarios para tramitar la devolución.

La Administración colgará los formularios de devolución de solicitud a partir del próximo 20 de marzo a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). El ciudadano tendrá que identificarse para poder acceder a este documento bien a través del DNI electrónico, la Clave PIN o el certificado electrónico.

Los afectados han incrementado las reclamaciones a Hacienda, después de que el Tribunal Supremo estableciera en febrero del año pasado que los jubilados que en su día realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales tienen derecho a deducirse de la base imponible del IRPF el 25% de lo que corresponda a esas cotizaciones.

Media de la devolución

De media, la Agencia Tributaria está devolviendo entre 3.000 y 4.000 euros a los contribuyentes que reclaman por el conjunto de los cuatro últimos años no prescritos.