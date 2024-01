El CGPJ pide a los políticos que dejen en paz a los jueces y no cuestionen su imparcialidad

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha pedido a los políticos que dejen en paz de una vez a los jueces y no cuestiones su imparcialidad, al hilo de las críticas a los jueces realizadas este martes por varios diputados en el Congreso durante la votación fallida de la ley de amnistía.

Guilarte, durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial, señaló que los diputados que les insultan también son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su Tribuna. "La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias", dijo.

"Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad. Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores: es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial", apuntó al respecto.

Las críticas a los jueces

Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el procés; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el caso Voloh.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de "jueces prevaricadores" y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada morada Martina Velarde advirtió sobre una "ofensiva judicial salvaje" contra la futura amnistía apuntando al "sector reaccionario judicial" y, en concreto, a García Castellón.

Desde Sumar, Gerardo Pisarello, habló de "un juez de la AN cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal" en el caso Kitchen para después referirse directamente al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñárritu, respectivamente, no se refirieron a jueces con nombres y apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre "movimientos oscuros" procedentes del ámbito judicial.