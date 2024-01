La Ley de Amnistía acorrala al PSOE entre Junts y la UE y tumba el acceso a los fondos europeos

La aplicación de la futura Ley de Amnistía mantiene acorralado al PSOE entre Junts y la Unión Europea. El Gobierno aprobó en diciembre un Real Decreto-ley con una serie de medidas pactadas con la UE para poder pedir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Sin embargo, una de estas reformas choca de frente con el Proyecto de la Ley de Amnistía.

A pesar de que el Decreto-ley entró en vigor el pasado 20 de diciembre, necesita la convalidación del Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. El Pleno extraordinario se celebrará este miércoles y Junts ya ha anunciado que votará en contra. La derogación de este Real Decreto-ley situará a España en una situación de incumplimiento frente a Europa y la dejará sin acceso a los fondos europeos.

Este Decreto-ley, dentro de la reforma para la digitalización de la Justicia, incluye un cambio en el ámbito judicial que pone trabas para aplicar la futura ley de amnistía. Concretamente, establece que cualquier tribunal podrá plantear en cualquier fase de un procedimiento una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que llevará a la suspensión inmediata del procedimiento. Hasta el momento, los tribunales españoles ya paralizaban los casos cuando remitían una cuestión al TJUE, pero este proceder no estaba fijado en España en ningún lado. Ahora, se establece con rango de ley. Y esto choca automáticamente con el propio texto de la Proposición de Ley de Amnistía.

La futura norma fija que en los procedimientos en fase de instrucción, los jueces y magistrados aplicarán la amnistía de oficio dictando el fin del proceso y archivándolo. Además, en caso de resoluciones que no hubieran adquirido firmeza por haber sido recurridas, los jueces también tendrán que aplicar de oficio la amnistía. Sin embargo, este cambio en el Real Decreto-ley aprobado en diciembre supondría que si la ley de amnistía llega a Europa se parará de inmediato cualquier procedimiento en España al respecto hasta que el TJUE se pronuncie.

Medidas que se derogarán

El 'no' de Junts en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este miércoles no solo tumbará la reforma de la Justicia, sino todo el Real Decreto-ley con todas las medidas aprobadas por el Gobierno y pactadas con la UE para poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos. Entre las medidas que decaerían está la reforma de la Administración Pública que introduce por primera vez un sistema de evaluación de la productividad y el rendimiento de los funcionarios que irá ligado a la destitución del empleo de su puesto (aunque no como funcionario) o bien a ascensos e incentivos económicos, la Ley del Mecenazgo que incrementa los beneficios fiscales de las asociaciones sin ánimo de lucro y sus inversores o la reforma del Régimen Local.

El PSOE queda así sin margen de actuación entre las exigencias de Junts para poder gobernar y las de Europa para poder recibir los fondos europeos.

Pero además, Junts, al igual que otros partidos como Vox, PP o Podemos ya han anunciado que también votarán en contra de otros dos Reales Decretos-ley aprobados en diciembre y que supondrá su derogación automática en el momento en el que el BOE publique los resultados de la votación en la Cámara Baja.

Estas dos normas son el Real Decreto-ley que aprobaba medidas para paliar los efectos de la inflación y la sequía, como la bajada del IVA a la electricidad, el gas o los alimentos básicos y el Real Decreto-ley que adoptaba medidas urgentes para mejorar la conciliación laboral y personal y que, por ejemplo, extendía el periodo de lactancia a 28 días para todos los trabajadores.

Si los tres Reales Decretos-ley decaen, como es previsible, el Gobierno tiene pocas alternativas. De un lado, podría comenzar a tramitar estas normas como proyectos de ley, aunque su aprobación se extenderá en el tiempo ya que necesitaría una serie de pasos como la aprobación del Consejo de Ministros, informes de consejos consultivos y tramitación en las Cortes. La opción más rápida pasa por trocear estos tres Decretos-ley y aprobar cada una de las reformas normativas en un Real Decreto-ley con los cambios en los textos exigidos por cada partido para asegurar su posterior convalidación en el Congreso.