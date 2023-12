Esto es lo que pagarán las empresas a partir de enero a la Seguridad Social por los becarios

Las empresas, instituciones o entidades que contraten becarios no remunerados para su formación tendrán que cotizar por ellos a la Seguridad Social a partir del próximo 1 de enero. Esta nueva obligación nace del Real Decreto-Ley 2/2023, del 17 de marzo, para sostener la hucha de las pensiones. La norma establece que la base de cotización mensual aplicable para estos alumnos será la base mínima aplicable al grupo de cotización 8, que se multiplicará por el número de días del mes que hayan hecho prácticas. No obstante, las cuotas por contingencias comunes estarán bonificadas hasta el 95%, aunque no así la cuota por contingencias profesionales. A falta de la aprobación definitiva de las nuevas cuotas a la Seguridad Social de 2024, atendiendo a las de 2023, el coste a la Seguridad Social para las empresas será de entre los 9 euros y los 10 euros mensuales por alumno.



Inspecciones

La norma advierte que la Administración llevará a cabo planes específicos "para la erradicación del fraude a la Seguridad Social asociado a las prácticas formativas que encubren puestos de trabajo".

Qué alumnos se ven afectados

Se tendrá que cotizar por los alumnos universitarios que necesiten realizar prácticas para obtener el grado, máster, doctorado, un diploma de especialización o un diploma de experto. También por alumnos de formación profesional si el centro educativo no presta el régimen de formación profesional intensiva.

Cómo computa su cotización

Cuando una empresa, entidad o institución dé de alta en la Seguridad Social al alumno e inicie su cotización, este becario quedará comprendido como trabajador por cuenta ajena. Es decir, como un empleado más. Desde los círculos empresariales se teme que se utilicen estas altas para maquillas los datos de paro.

Quién paga la cotización

En el caso de las prácticas remuneradas las paga la empresa que contrate al becario. En el caso de prácticas no remuneradas hay dos opciones: generalmente las paga la empresa, institución o entidad en la que se forme el alumno, no obstante podría hacerse cargo de la cotización la universidad o centro de formación si así lo establece el convenio o acuerdo de cooperación entre las partes, es decir, entre la empresa y el centro formativo.

Información a la Seguridad Social

El sujeto que se haga cargo de la cotización deberá dar de alta y baja al alumno en la Seguridad Social hasta diez días antes y después de que inicie y acabe las prácticas. También solicitará la asignación de un código de cuenta de cotización para estos alumnos.

Cotización

En la cotización de alumnos no remunerados está exenta la cotización del Mecanismo de Equidad Generacional (MEI), más conocido como impuesto a la nómina. Consistirá en una cuota empresarial por cada día de prácticas formativas por contingencias comunes (bonificada al 95%) y por contingencias profesionales, que tendrá en cuenta la exclusión de la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Plazo de pago

El plazo reglamentario de ingreso de las cuotas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo será el mes de abril; el de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, será el mes de julio; el de las cuotas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, será el mes de octubre; y el de las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, será el mes de enero.

Prestaciones

A efectos de prestaciones, cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que pueda sobrepasarse, en ningún caso, el número de días del mes correspondiente. Las fracciones de día que pudieran resultar del coeficiente anterior se computaran como un día completo.