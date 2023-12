La eliminación de Sucesiones beneficiará a ciudadanos de Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña

Los ciudadanos que se verán más beneficiados de la eliminación del Impuesto de Sucesiones serán los que residan en las CCAA de Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña. El PP ha presentado una propuesta de ley en el Senado para suprimir este tributo a nivel general y de cara a 2024 que tiene visos de salir adelante ya que tiene mayoría en esa Cámara y, una vez pase al Congreso, podría contar con los apoyos de Vox, PNV y Junts para aprobarlo. En la actualidad, la mayoría de CCAA tienen este tributo bonificado entre el 99% y el 100%, pero aún se mantiene fuerte en las regiones gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias) y ERC (Cataluña).

Los contribuyentes de estas cuatro regiones pueden pagar entre 17.000 euros y hasta 103.000 euros si reciben una herencia de hasta 800.000 euros (ver gráfico), cantidad de la que se librarían si se elimina el tributo.

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo cambiaron el mapa del Impuesto de Sucesiones. Desde entonces, cinco CCAA, Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja y Canarias (todas gobernadas por el PP, excepto la última, por Coalición Canaria) han anunciado la supresión del tributo a través de una bonificación de entre el 99% o el 100%. A ellas se suman otras ocho CCAA que lo tienen bonificado en los mimos umbrales desde hace años.

El Estado compensará a las CCAA

La eliminación total del Impuesto de Sucesiones, cedido a las CCAA, obligará al Estado a compensarlas por el dinero que dejan de recaudar. Así lo marca la proposición de ley presentada por el PP. Este impuesto inyecta anualmente a las arcas públicas 2.800 millones de euros, según reconoció el pasado martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El texto de la propuesta señala que uno de los motivos para derogar este tributo es evitar que una persona tenga que rechazar una herencia porque no pueda asumir los impuestos que conlleva recibir los bienes. "No puede el Estado ser insensible ante la problemática que supone para la mayoría de las familias tener que plantearse si aceptan o no una herencia porque no tienen dinero para el pago del tributo, y que en algunos sitios puede llegar a ser confiscatorio", expone.

Además, añade que España soporta una carga tributaria por este impuesto de las más altas de Europa, alcanzando tipos de hasta el 34%, solo superados por los de Francia (45%). El objetivo de suprimir Sucesiones es acabar con "la doble imposición" que supone "al gravar unas rentas y bienes que han sido sometidos a tributación anteriormente, penalizando el ahorro". "El impuesto recae sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para que no sean gravados o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían los efectos del mismo", dice el proyecto de ley.

Por otro lado, la propuesta incide que eliminar este tributo no supone un perjuicio insoportable para la recaudación total porque solo supone el 1% de la misma.

El PP persigue sacar adelante cuanto antes la ley para que los contribuyentes dejen de abonar Sucesiones. De hecho, una vez entre en vigor, la norma señala que las personas a las que ya se le haya devengado el impuesto y estén en el periodo de pago voluntario (seis meses) podrán quedar exentas del mismo.