¿Qué se necesita para cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas?

El cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tal y como lo propone Junts para apoyar la investidura como presidente de Pedro Sánchez, plantea un conflicto con la Constitución Española, según apuntan a este diario los expertos consultados al respecto. Junts propone cambiar la ley para establecer "una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".



La LOFCA forma parte del bloque de constitucionalidad, un conjunto normativo que distribuye territorialmente el poder entre las instancias centrales y las territoriales. Su modificación puede hacerse a través de un proyecto de ley, planteado por el Gobierno, o por una proposición de ley, planteada por los grupos parlamentarios, pero no puede presentarse como Decreto-Ley.

En ambos casos, la reforma conllevará tiempo para que salga adelante. Si se plantea como proyecto de ley, se necesitan trámites previos a la tramitación parlamentaria como un proceso de información pública para que se hagan aportaciones por cualquier grupo o persona interesada, además del informe del Consejo de Estado y todas las opiniones expertas pertinentes, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley para su remisión a las Cortes.

Una vez pase por el Congreso y el Senado, al final del proceso volverá al Congreso, donde se necesitará mayoría absoluta para sacarlo adelante. Si se tramita como proposición de ley, no necesita los trámites previos, va directamente a las Cámaras con el mismo procedimiento. No obstante, con la reforma del Reglamento del Senado que acaba de presentar el PP para retrasar la Ley de Amnistía y que tiene visos de salir adelante porque el partido tiene mayoría en la Cámara Baja, esto también retrasará su tramitación en el Senado, al menos dos meses, puesto que no sería vinculante la urgencia que decrete el Congreso.



Otra cuestión distinta es si la modificación de la LOFCA que plantea Junts es compatible con la Constitución Española, ya que, hasta más información, se estaría copiando el sistema del Concierto Económico del País Vasco y Navarra, un sistema que no solo recoge la LOFCA sino que está amparado en la disposición adicional primera de la Constitución.

Por tanto, aunque finalmente la reforma de la LOFCA salga adelante, los expertos dudan de su encaje constitucional y avisan que podrá impugnarse ante el Tribunal Constitucional.