La Agencia Tributaria implanta su canal de denuncias

La Agencia Tributaria ya ha implantado el canal de denuncias al que obliga la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Administración informa de que a través de este buzón, los empleados podrán presentar cualquier tipo de información relativa a conductas del personal de la Agencia Tributaria contrarias al ordenamiento jurídico.

La norma obligó a las empresas de más de 250 trabajadores a implantar el canal desde el pasado 13 de junio y aquellas compañías que tengan entre 50 y 249 empleados tendrán que hacerlo a partir del próximo 1 de diciembre. También obligaba a las Administración, con independencia del número de empleados, y las compañías que tuvieran participación pública.



Según la Agencia Tributaria, las personas físicas que en un contexto laboral o profesional con la Agencia Tributaria comuniquen la información utilizando este canal, tendrán derecho a las medidas de protección que establece la Ley (como la identidad del informante), salvo que las comunicaciones hayan sido inadmitidas, estén vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o informaciones que ya estén disponibles para el público o sean meros rumores. El plazo de resolución de las comunicaciones será de tres meses.



La obligación de tener este canal también afecta a firmas de cualquier tamaño que operen en el mercado financiero, partidos políticos o sindicatos. Las multas por no habilitar este buzón podrán oscilar entre los mil euros y el millón. No obstante, el Ejecutivo aún no ha creado el órgano con potestad sancionadora, la Autoridad Independiente de Defensa del Informante, por lo que, no se esperan sanciones hasta su puesta en marcha.

Relacionados Las empresas podrán compartir costes para instalar el canal de denuncias contra la corrupción