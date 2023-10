Los inspectores de Hacienda ven peligrar el nivel de preparación de los funcionarios y piden protección al Gobierno

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha señalado que ve "peligrar los recursos humanos del Cuerpo de Inspectores de Hacienda y ha reclamado protección y cuidado a los gobernantes".

Con ello, se ha referido, en la inauguración del XXXIII Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Burgos, a la preocupación del colectivo con respecto a la gran cantidad de funcionarios de la Agencia Tributaria que se jubilarán en los próximo cinco años y en la disconformidad de la IHE con respecto a la última convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas vacantes.

La presidenta de la IHE ha señalado que "lo que necesitamos es que cuando se atienda al contribuyente lo haga una persona bien formada y elegida de manera independiente y con objetividad, no mediante un sistema del que desconocemos todos los criterios aplicables".

El Gobierno en funciones ha convocado un proceso selectivo para cubrir 144 plazas, por el sistema de acceso libre, y 69 plazas, por promoción interna, de ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, lo que hace un total de 213 puestos.

Los aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten. Ambos sistemas de selección se consideran independientes, por lo que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna que, en su caso, queden vacantes, no podrán acumularse a las del sistema de acceso libre.

Fernando Díaz Yubero, inspector de Hacienda ya jubilado, ha señalado que "no soy partidario de rebajar, pero sí de racionalizar. Además, es necesario actualizar los temarios y modificar el sistema de acceso para atraer a los mejores". A este respecto, De la Herrán ha a matizado que "modernizar el sistema no es rebajar el nivel ni aplicar unos criterios subjetivos, que pueden poner en peligro la independencia del funcionario y es preciso acabar con la precariedad. Y lo que sí es necesario es modernizar los temarios".

Sobre los interinos ha recalcado que "no han aprobado la oposición y no sabemos lo que se les va a exigir. Y eso no quiere decir que seamos elitistas, sino que queremos dar el mejor servicio público y reducir, como exige la Unión Europea, la precariedad laboral de los interinos".

El Tribunal de Justicia de TJUE, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española; lo que hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado.

La presidenta de la IHE ha arrancado reivindicando la labor de este Cuerpo Superior del Estado y reclamando la protección de los gobernantes y ha pedido que se ponga en valor "absoluta independencia y la mejor preparación de este Cuerpo Superior del Estado".

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ve dificultades para que las plazas de acceso que se están convocando en la Agencia Tributaria y que se prevén próximamente cubran la totalidad de las jubilaciones previstas de cara a los próximos cinco años, unas 7.000.

Recuerdan, los efectivos actuales de la AEAT se acercan a los 26.000 empleados, que deberían pasar a 29.931 para equiparse a la media de los países de la OCDE. Sin embargo, dado el elevado número de jubilaciones previstas para los próximos cinco años, los inspectores consideran que el nivel de plazas de acceso a la Agencia Tributaria no cubre las vacantes, por lo que será algo complicado llegar a ese objetivo de casi 30.000 efectivos.

La IHE viene considerando que la situación se ha convertido en "dramática" en los últimos años, con una pérdida de efectivos desde 2012 hasta 2019 de un 12%. Esta situación se produjo partiendo de un número total de trabajadores ya inferior a la media de los países del entorno.

Además, a ello se ha venido a unir su envejecimiento, con una edad media superior a los 52 años, que va a provocar miles de jubilaciones en los próximos años, fruto de las políticas restrictivas de reposición de efectivos y creación de nuevas plazas, en un ejemplo de "inadecuada planificación" desde los ministerios implicados, por parte de los distintos gobiernos que han pasado por los mismos.

Ante esta convocatoria de oposiciones, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra ella, dado que considera que la inclusión de interinos en este Cuerpo Superior "vulnera principios constitucionales y es un intento más de colonización de la Administración".

Según viene denunciado, la convocatoria es una "compleja remisión normativa" que parece tener la voluntad de "esconderlo", pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición, ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición.

