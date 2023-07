La Audiencia deja para septiembre valorar el ingreso en prisión provisional de Villarejo por riesgo de fuga

La Audiencia Nacional estudiará ya en septiembre el ingreso provisional en prisión del excomisario José Manuel Villarejo ante un posible riesgo de fuga, tras el fallo del pasado día 24 que lo condenó a 19 años de prisión por revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. El excomisario puede seguir fuera de prisión mientras la condena no sea firme, ya que puede ser recurrida ante la propia Audiencia y, después, ante el Tribunal Supremo.

La condena del pasado lunes fue por tres piezas (denominadas Iron, Land y Pintor) de las más de 50 que tiene abiertas dentro del llamado caso Tándem. De dicha pena, el cumplimiento efectivo de la misma sería de 12 años, que es el triple de la condena más alta que se le ha puesto que fue de cuatro años por revelación de secretos. El excomisario, atendiendo a la ley, solo podría estar en prisión provisional la mitad es decir, seis años. Sin embargo, habría que restarle los tres años y cuatro meses que ya estuvo en prisión provisional (desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2021), por lo que estaría, si se decide así, dos años y ocho meses.

Villarejo acudió este jueves a la Audiencia Nacional para recibir en mano la sentencia conocida este lunes. En declaraciones a los medios, y según recoge EP, el excomisario señaló que no está satisfecho con la condena y la recurrirá y que sigue creyendo que la verdad saldrá a la luz.

Asimismo, añadió que él siempre ha estado a disposición de los tribunales y sería "retorcer el hecho de riesgo de fuga cuando saben que eso es mentira". "No se qué razones tienen para solicitar ese tema. Espero que sea solamente para conculcar como hasta ahora mi derecho de defensa, que hasta que no he salido no he podido ejercerlo adecuadamente", dijo.

Finalmente, añadió que si "hay otros fines" detrás de esa decisión lo lamentará. "Porque se cargará en su conciencia. Pero yo no me voy a suicidar, ni en prisión ni fuera", aclaró.