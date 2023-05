Desacuerdo en el CGPJ para pronunciarse sobre la subida salarial de Justicia a jueces y fiscales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado alcanzar un acuerdo respecto a su posición sobre la subida que el Ministerio de Justicia selló este martes con los representantes de jueces y fiscales, que supuso una partida de 46,7 millones de euros o, dicho de otra forma, una subida de 450 euros brutos al mes por persona.

El órgano ha señalado este jueves, a través de un comunicado, que "no ha alcanzado un consenso para pronunciarse sobre el acuerdo" al no haber logrado la mayoría necesaria para ser aprobada ninguna de las dos propuestas sometidas a votación.

La primera propuesta, más crítica, fue presentada por el vocal Gerardo Martínez Tristán y espetaba que el CGPJ no fue convocado para refrendar el acuerdo. Asimismo, añadía que pese a que la subida del complemento de destino es positiva, si se entiende como un principio de adecuación de las retribuciones, "solo con ella no puede considerarse que la propuesta refleje la adecuación de la retribución a la responsabilidad del ejercicio de la jurisdicción" y "no contribuye a la independencia económica como instrumento de la independencia judicial". La propuesta recibió cinco votos a favor, diez en contra y dos en blanco.

La segunda de las propuestas fue presentada por el vocal Vicente Guilarte. El texto, más escueto, solo incluía lo siguiente: "Habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la Mesa de retribuciones, entendemos que debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo".

La propuesta recibió ocho votos a favor, siete en contra y dos en blanco.