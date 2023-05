La Justicia carga contra el abuso del decreto-ley del Gobierno para evitar el debate parlamentario

La Justicia carga contra la deficiente técnica legislativa del Gobierno y el abuso del decreto-ley con el objetivo de evitar el debate parlamentario. El letrado del Tribunal Constitucional, Juan Ignacio Moreno, ha criticado que el actual Ejecutivo, como ya hicieron los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, utiliza de manera "sistemática" el decreto-ley como forma de actuación diaria del poder jurídico. "Han descubierto un instrumento que facilita el no debate en el Parlamento", lamentó durante su participación en el diálogo organizado este miércoles por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball sobre el mandato constitucional de no confiscatoriedad tributaria.

Moreno señaló que a ese abuso del decreto-ley se le añade el hábito de introducir las enmiendas en el Senado y no en el Congreso "hurtando el debate parlamentario a la Cámara Baja para utilizar la mayoría que tiene en la Cámara Alta". "Eso, en Francia llegó a la modificación de la Constitución para prohibirlo", recalcó. Sin embargo lamentó que esto es lo que se tiene en España desde el punto de vista constitucional y parlamentario. A su juicio, expuso, urge cambiar la perspectiva sobre la Constitución para verla como una garantía del interés público, no del interés del Estado. "Estamos consintiendo atrocidades en la Constitución", criticó.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Berberoff, que también participó en el diálogo, apuntó que el Alto Tribunal ya ha hecho énfasis en reiteradas sentencias en la deficiente técnica legislativa. "Cuando una norma legal no se termina de entender, establece cierta oscuridad y evidentemente no facilita las cosas", señaló al respecto. El magistrado remarcó que ni el intérprete de la norma ni menos el contribuyente, por seguridad jurídica, tienen que adivinar lo que dice una ley. "Ese principio de calidad legislativa hay que reclamarlo siempre y en todo momento, no solamente en relación al ámbito tributario", aseveró. Asimismo señaló que para implementar los principios de eficacia, efectividad y de cumplimiento de la ley se "requiere una buena técnica legislativa".

Respecto al principio de no confiscatoriedad tributaria, el letrado del Constitucional señaló que la confiscatoriedad no se puede ver por el pago del tributo, sino por el conjunto del sistema tributario. "Es la suma de los tributos lo que determina la confiscatoriedad", destacó. No obstante, advirtió que en España aún no se ha conseguido delimitar cuál es el porcentaje de impuestos sobre renta a partir del cual se puede hablar de confiscatoriedad y tampoco lo hizo la propia Corte de Garantías. Moreno recordó que en la famosa sentencia del 26 de octubre de 2021 del Constitucional que anuló el método de cálculo del impuesto de la plusvalía, el tribunal evitó pronunciarse respecto a cuál debía ser ese porcentaje. "No quiso entrar a valorar el porcentaje. En lugar de hacerlo, dijo que el método de cálculo había perdido conexión con la realidad y lo anuló. No quiso atacar esa idea", apuntó Moreno que añadió que "no corren buenos tiempos para el principio de confiscatoriedad".

El magistrado del Supremo, Dimitry Berberoff, recordó que el modelo fiscal que establece la Constitución está basado en un mínimo exento que permite cubrir las necesidades esenciales de una persona y un tope que es el principio de no confiscatoriedad. Berberoff señaló que a día de hoy el principio de confiscatoriedad está "poco perfilado", algo que preocupa porque en el cien por cien de los litigios en materia tributaria subyacen los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. "El problema es que estos principios no están claramente sustantivizados", dijo.

Durante su intervención, además, planteó la cuestión de si rige la capacidad económica en la tributación indirecta, es decir, en impuestos como el IVA. A su juicio, deberían de regir los principios de capacidad económica y el límite de no confiscatoriedad, pero señaló que mucho protagonismo para resolver esta cuestión lo va a tener la UE. "Desde la perspectiva de derecho de la UE es difícil encontrar esos principios, esa traslación de principios de justicia fiscal, no digo que no los haya, pero es difícil de encontrar. Y además, estamos ante un problema añadido: no veo que se faciliten las sinergias para que el tribunal de justicia establezca estos principios porque, como saben, gran parte de cuestiones prejudiciales se están pasando desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), entre ellas están las del IVA y los impuestos especiales. El panorama es poco halagüeño", dijo.

Aterrizaje en Madrid

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que presentó el encuentro, señaló durante su intervención que la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales abrirá delegación en Madrid el próximo mes de septiembre con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública española el rol que desarrollan desde la perspectiva económica y cultural los territorios o las Comunidades Autónomas. "Se trata de poner en marcha modestamente y dar el primer paso para desarrollar el proyecto España Metrópolis que posibilite la competencia y la colaboración entre ciudades y CCAA que son claves para el desarrollo económico. Articulando estrategias comunes para responder a la globalización, innovación tecnológica, desarrollo turístico y cultural para buscar la excelencia", explicó Sánchez Llibre.

Asimismo, señaló que el reto será articular políticas económicas y culturales de ciudades y territorios sin perder capacidad de acción individual en un espacio que establezca interacciones, conexiones y nodos económicos, culturales, tecnológicos, científicos, turísticos y deportivos. "Ello permitiría repensar ciudades y territorios para que sean capaces de competir en el mundo, donde se crece sumando, colaborando e imaginando nuevas opciones para el desarrollo de las ciudades y los territorios entendidos como entidades en constante transformación con visión geocultural y económica", dijo.