La AEDAF reclama el apoyo de asesores fiscales para la transposición de directivas europeas tributarias en España

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado esta mañana una jornada dedicada a la fiscalidad internacional, en la que el tema central ha sido el Pillar II, la directiva de imposición mínima y su transposición a la ley española.

En la inauguración de la jornada, la presidenta de AEDAF, Stella Raventós Calvo, ha reiterado la necesidad de que "las normas que nos afectan sean redactadas entre todas las partes interesadas, para no encontrarnos con que al interpretarlas, los asesores fiscales tengamos una carga extra de trabajo para desentrañar tanta confusión". Además, reclamó más claridad y especificidad en la definición de dichas normas, ya que "en España la profesión de asesor fiscal no está regulada, y por tanto una y otra vez debemos definir quién es y quién no es asesor fiscal al interpretar estas normas".

La directora general de Tributos, Mª José Garde, ha participado en la jornada explicando los aspectos generales de la directiva, mientras que la exposición sobre la transposición a la normativa española ha corrido a cargo de la inspectora de Hacienda, Silvia López Ribas. Juan Carlos Pérez Peña ha participado en representación de la OCDE.

La jornada ha finalizado con la participación de Clare Southworth, representante de la Comisión Europea, que ha hablado sobre la propuesta SAFE y otras iniciativas tributarias europeas