El Poder Judicial reclama medidas urgentes para reactivar la Justicia por la huelga de letrados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado de manera urgente medidas para reactivar la Justicia debido a las consecuencias provocadas por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Según el comunicado del Consejo, la Comisión Permanente "exige que por parte de los poderes públicos implicados se adopten un completo elenco de medidas tendentes a paliar las graves disfunciones generadas". Al mismo tiempo, el Poder Judicial reclama al Tribunal Supremo la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas que adopten de cara a solucionar el caos provocada por la huelga indefinida de los letrados.

Canal de transferencias

Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha mantenido este miércoles una reunión de urgencia con el Ministerio de Justicia en el que ha propuesto habilitar un canal de transferencias para movilizar los millones de euros paralizados en las consignaciones judiciales.

Entre otras medidas, también plantea dosificar las notificaciones pendientes y tramitarlas de forma escalonada, para así evitar un colapso de los profesionales jurídicos y que no afecte a aspectos cruciales como la recepción de señalamientos o la redacción de los textos. Según el Colegio, la Comunidad de Madrid se "ha comprometido llevar a cabo esa dosificación, limitando a un 50% superior el número de repartos".

En caso de que haya coincidencia en las vistas por razón de vencimientos, Ribón insta a prorrogar los plazos de manera excepcional mediante la aplicación del artículo art 134.2 de la ley de enjuiciamiento civil que permita definir como "fuerza mayor" las consecuencias provocadas por la huelga.

"Toca reactivar la Justicia, pero no a costa de la conciliación de la abogacía y de la procura, no a costa de días inhábiles, no a costa de las tardes en las que tenemos que atender a nuestra familia, no a costa de los momentos en los que tenemos que preparar los juicios y, desde luego, no a costa de ningún momento en el que la abogacía también merece esa conciliación", declara Ribón.