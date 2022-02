Cuáles son los escasos fondos de impacto o 'verde oscuro' españoles

El Reglamento Europeo de Divulgación distingue entre dos tipos de fondos sostenibles: los clasificados dentro de su artículo 8, que "promueven aspectos medioambientales o sociales", y los artículo 9, cuyo objetivo es una inversión sostenible. A los primeros se los conoce también como verde claro, y a los segundos como verde oscuro, al tratarse estos últimos de fondos de impacto, más puros. Consulte más artículos en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

En España, están disponibles para su venta, en su clase en euros, 355 fondos artículo 9, que suman 241.500 millones de euros bajo gestión. La mayoría corresponde a gestoras extranjeras. Solo ocho productos, con un patrimonio conjunto de 1.812 millones (el 0,7% del total en fondos de impacto) son de entidades españolas, según Morningstar.

CaixaBank AM es líder indiscutible, con cinco fondos verde oscuro. Entre ellos, el que mejores retornos ha obtenido es el Microbank Si Impacto RV Estándar FI, producto de renta variable internacional que se ha anotado un 10% anualizado a 5 años, y un 12,9% anualizado a 2 años. Como mínimo invierte un 75% en cotizadas de cualquier capitalización, sector y mercado mundial, incluidos los emergentes, que no pueden superar el 20%. Anteriormente se denominaba Microbank Fondo Ecológico.

En el folleto se advierte que el fondo "puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años", y se especifica que "para realizar la selección de activos de la cartera de renta variable", CaixaBank AM se apoya en el conocimiento de su asesor, BlackRock, "quien incorpora su experiencia realizando una selección de compañías tras validar que cumplen los requisitos establecidos (materialidad, adicionalidad y medición), prestando especial atención a la medición de impacto con criterios acordes a los estándares de la industria". CaixaBank anunció en junio de 2021 un acuerdo estratégico con la gestora estadounidense en fondos de impacto. El folleto aclara que el fondo "podrá invertir con un máximo del 40% en otras IIC financieras que sean activo apto", y entre sus principales posiciones están el Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR, el Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR y el Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund I Acc EUR.

Por su parte, el Santander Sostenible Bonos A FI se deja un 2% anualizado a 2 años. Lanzado en 2019, este fondo invierte fundamentalmente en bonos verdes, y tiene en cartera deuda emitida por Commerzbank, BNP Paribas o Engie. Invierte un mínimo del 70% del patrimonio en bonos verdes con mínimo 70% en bonos verdes, que se complementará con otros bonos sostenibles, sociales, y ligado a la sostenibilidad (con un máximo del 5% en estos últimos, según el folleto).

A continuación se colocan tres mixtos de CaixaBank AM, que también pueden destinar hasta un 40% a fondos de terceros. Pierde un 3,3% anualizado a 2 años el defensivo Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI que, como ya señala su denominación, tiene como tope un peso del 30% de la renta variable. Actualmente, un 18% del patrimonio está en cotizadas, y un 47% en renta fija (con deuda del Reino de España, entre otras).

El mixto agresivo Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI se deja un 3,5% a 2 años. Entre sus principales posiciones, Schneider Electric, la farmacéutica estadounidense Zoetis, y un futuro del Topix japonés. Y un 3,6% retrocede, en rentabilidad anualizada a 2 años, su hermano moderado, el Caixabank Si Impacto 0/60 RV Estándar FI.

Magallanes, para el profesional

A diferencia del resto de fondos de esta selección, el Magallanes Impacto A FIL está reservado a inversores profesionales, con una inversión mínima de 100.000 euros. Se trata de un fondo de impacto social que invierte principalmente en deuda de entidades microfinancieras de países en vías de desarrollo, cuya actividad es financiar, mediante microcréditos, proyectos de las personas y comunidades más desfavorecidas, que no tienen acceso al servicio bancario tradicional. En concreto, su inversión se realiza principalmente en América Latina, Sur de Asia, Caribe, África Subsahariana o países del Este. Magallanes lo lanzó de la mano de Gawa Capital, firma de asesoramiento en inversión de impacto. Tiene una liquidez trimestral para suscripciones y semestral para reembolsos.

El Caixabank Si Impacto Renta Fija Estándar FI, por su parte, invierte en torno a un 75% del patrimonio en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. No tiene ni un año de vida, se lanzó en julio de 2021.

También del pasado verano data la creación del Abanca Renta Fija Transición Climática 360 FI, gestionado por Imantia, que invierte fundamentalmente en bonos corporativos, aunque también tiene en cartera deuda emitida por el Reino de España, según refleja Morningstar. Según se explica en el folleto, el fondo "logra su objetivo de inversión sostenible mediante la réplica del índice Solactive 360 Euro IG Corporate CTB", un indicador que "cumple con los requisitos exigidos por la regulación de la Unión Europea para tener la consideración de índice de transición climática".