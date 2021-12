Carmen López, responsable de índices de BME: "Muy pronto lanzaremos un Ibex sostenible"

Bolsas y Mercados Españoles (BME) lanzó el pasado 30 de noviembre su primer índice de género, el Ibex Gender Equality, que aglutina a las 30 compañías del Índice General de la Bolsa de Madrid con más consejeras y directivas. En él, todos los miembros pesan lo mismo, independientemente de su capitalización y de su liquidez. Quince son del Ibex, y las otras 15 de fuera de él. El gestor de la bolsa española ya contaba con el Ftse 4Good pero, tras la adquisición por parte del grupo suizo Six en 2020, prevé lanzar una nueva familia de indicadores ESG (en base a criterios ambientales, sociales y de gobernanza), emulando a la de su matriz. Lo explica Carmen López, responsable de índices de BME. Consulte más artículos sobre índices sostenibles en elEconomista ESG.

¿Por qué lanzar antes un índice de género que uno ESG, más amplio?

El motivo principal ha sido la disponibilidad y la fiabilidad de los datos, que son públicos, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero la idea es que este sea el primero de una familia de índices sostenibles; está en nuestro plan estratégico lanzar índices ESG probablemente el año que viene, muy pronto.

¿Veremos un 'Ibex ESG'?

Sí, en línea con los índices que está haciendo Six, grupo del que ahora somos parte. Será algo muy parecido a lo que ya tiene Six.

Y Six tiene un índice de género y... ¿cuáles más?

Varios ESG, sobre equity y también sobre bonos. Nosotros, al no tener, digamos, un Ibex de renta fija, empezaremos por el de acciones. Uno de los grandes retos que nos encontramos con los índices sostenibles son los datos: su fiabilidad, su transparencia, de dónde vienen, qué proveedor eliges, si los desarrollas inhouse... En principio, para los índices de sostenibilidad -como el que ya tenemos con Ftse [el Ftse 4Good] se parte de los ratings o sectores que una compañía asigna a las cotizadas, y tú estableces tu línea de corte. Este corte depende de tu universo, de cuántas compañías cumplen. Puedes ser más o menos restrictivo. Si te sale un índice con cinco valores, tienes que bajar un poquito el listón. Six cuenta con un proveedor de datos que se llama Inrate, que es suizo y que por ahora analiza compañías suizas. No sé si será nuestro proveedor, o si tendremos datos propios del área de sostenibilidad de Six, o si descubriremos otro proveedor que nos encaje... es algo que está aún muy abierto.

¿Tiene Six en su radar a proveedores de datos ESG, que podría comprar?

Sí. Six ha adquirido este año Orenda, un proveedor de datos ESG alternativo. En el momento que tengamos esas calificaciones de las compañías se podría desarrollar un índice. A partir de ahí, se definen los criterios de inclusión, esa nota de corte para entrar, y el universo (si queremos hacerlo a partir del Ibex 35, o si queremos también el Medium Cap, y el Small Cap ).

"Ahora, ser 'sostenible' todavía es un plus, pero, dentro de muy poco, si no sigues estos criterios estarás fuera"

¿Y veremos también un índice español de renta fija sostenible?

Todo es posible.

Ha mencionado los niveles de 'corte'. Para entrar en el Ibex Gender Equality es preciso tener entre un 25% y un 75% de consejeras (la recomendación de la CNMV es que este año sean al menos el 30%) y, además, un 15%-85% de mujeres en la alta dirección. ¿Han sido ustedes poco exigentes?

Nos parecía adecuado rebajar ese límite, porque no hay muchas compañías que cumplan esa recomendación, y uno de los objetivos es animarlas a que quieran salir en esta foto. Lo que hemos hecho es aplicar ese doble filtro, y 30 empresas españolas [las 30 integrantes del índice] lo han pasado. Nos dimos cuenta de que muchas compañías declaran un 0% de mujeres en ata dirección, y este doble criterio ayuda a evitar el famoso greenwashing. Se trata de que las mujeres no lleguen al consejo porque la regulación lo impone, sino porque han participado en la toma de decisiones de la compañía. La regulación lo que ha hecho es dar ese empujón a las empresas; hay que pensar que hace unos años la inversión sostenible era, digamos, rara, y ahora todo el mundo quiere ser sostenible. Ahora esto es un plus, pero, dentro de poco, si no eres sostenible, estarás fuera.

Es que probablemente en 5 años este índice ya no tenga razón de ser, ¿no cree? Quizá sea efímero. O quizá se mantenga solo para las compañías con más de un 80% de mujeres, cosa que no sé si tiene sentido.

Precisamente por eso establecemos también ese tope superior en la horquilla de entrada al índice. No pretendemos que el mundo esté dirigido por mujeres, este no es el objetivo, simplemente que tengamos las mismas oportunidades. La diversidad en la gestión de las compañías tiene muchas ventajas, es algo que se ha analizado, es necesario contar con un equipo diverso para que la toma de decisiones sea óptima.