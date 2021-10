El mayor fondo de pensiones holandés desinvertirá en combustibles fósiles

"Se trata de una señal firme del mayor fondo neerlandés de pensiones, ABP, y un éxito para los partícipes que estaban pidiendo este cambio". Con estas palabras celebró ayer Frans Timmermans -vicepresidente primero de la Comisión Europea- en su cuenta de Twitter el anuncio de dicho fondo de que desinvertirá en combustibles fósiles de aquí a 2023. Se trata del fondo de pensiones de los empleados del Gobierno de Países Bajos y del sector educativo. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

"Cuanto antes reconduzcamos los flujos financieros hacia la inversión sostenible, antes percibiremos sus beneficios", añadió Timmermans, que precisamente es nacido en Maastricht (Países Bajos).

Según recogió Europa Press, el fondo ha decidido dejar de invertir en empresas productoras de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). El objetivo es vender 15.000 millones de euros en activos, que son representativos del 3% del total de activos en cartera de ABP. Realizará esas desinversiones de forma gradual, pero estima que se habrá deshecho de la mayor parte de su cartera fósil para el primer trimestre de 2023. La firma asegura que esta decisión no tendrá ningún impacto negativo en los retornos "a largo plazo" del fondo.

La decisión no llega tarde, y puede tener un efecto ejemplarizante, comenta Andrea González, subdirectora de Spainsif

Andrea González, subdirectora de Spainsif, el foro español de la inversión sostenible, señala que es una "muy buena noticia", ya que se trata de "un grandísimo fondo" que además realiza un tipo de inversión "muy sofisticada" dentro del ámbito de la inversión sostenible. Tiene sentido la vinculación entre este tipo de vehículos y la sostenibilidad, por la vocación de muy largo plazo de ambos. "No llega tarde, y puede tener un efecto ejemplarizante", añade González.

Por su parte, Fernando Delgado, director de inversiones en el Instituto Español de Inversión responsable y profesor en Finance Academy, no es "muy partidario de que toda la asignación de recursos venga impuesta desde las instituciones", por lo que, en su opinión, "habría que tomar esta noticia con cuidado". "Puede ser bueno que los estados intervengan, pero también es posible que se equivoquen" en sus decisiones, advierte. "Tenemos que cambiar de modelo, cierto, pero no de cualquier forma ni con cualquier coste. No podemos decir que de aquí a 2023 vamos a cerrar todas las petroleras y gasistas, lo que puede tener un coste muy elevado en aspectos sociales, además del energético", señala este experto, que añade: "¿De qué otra forma se podría gestionar esa transición a otro modelo energético? Trabajando con las empresas, generando engagement para un objetivo común", añade.

La presidenta del consejo de ABP, Corient Wormann, señala: "Rompemos con las inversiones en (...) combustibles fósiles porque vemos oportunidades insuficientes como accionistas para empujar a favor de una aceleración significativa de la transición energética".