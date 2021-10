S&P Global: las empresas españolas son las que más muestran sus credenciales ESG

Las empresas españolas quieren enseñar sus credenciales ESG al mercado. Y lo están haciendo, de hecho, en mayor medida que las compañías de otros países. Según los datos de S&P Global, ocho compañías españolas han solicitado a esta agencia que lleve a cabo para ellas lo que se denomina Evaluación ESG, que es un tipo de análisis que S&P lanzó en 2019 y que las califica en los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Aunque ocho pueda parecer, a primera vista, un número reducido, "ningún otro país del mundo ha publicado tantas evaluaciones ESG como España", destaca Luisina Berberian, directora y analista jefe de Finanzas sostenibles para EMEA de S&P Global.

"Los estándares de gobernanza de las empresas españolas son relativamente robustos en comparación con los de otros países", explica Luisina Barberian, de S&P Global

S&P Global ya ha realizado este tipo de evaluaciones para 96 compañías a nivel mundial. De todas ellas, solo 33 han decidido hacer públicos los resultados del análisis, y entre ellas se encuentran -de mejor a peor puntuación- Acciona Energía, Siemens Gamesa, Enagás, Grifols, Telefónica, Fluidra, Repsol y MásMóvil. Las ocho puntúan por encima de la media en esta evaluación.

"Este tipo de análisis es de creación reciente, y por eso es relevante entender esta tendencia en España", explica Berberian; "Porque, además, es algo que no solo solicitan firmas del sector energético, sino también farmacéuticas, telecos e incluso petroleras". "Creemos", añade, "que las empresas españolas están bien preparadas hacia el futuro: algunas de ellas son empresas globales líderes, y los estándares de gobernanza son relativamente robustos en comparación con los de otros países".

Un análisis avanzado

La particularidad de esta nueva evaluación de S&P Global es que la puntuación que otorga este proveedor a cada compañía (que va de 0 a 100, siendo 100 la mejor nota) permite compararla con firmas de cualquier sector, no solo del suyo. Esto no es tan habitual en el campo de las valoraciones de la sostenibilidad, en el que muchos rankings puntúan a las empresas solo en relación con sus semejantes, con lo que el 95 que puede obtener una eléctrica no es comparable con el 95 que reciba una teleco, por poner un ejemplo.

Al contrario que esos rankings -que las agencias realizan voluntariamente para las compañías, enviándoles un cuestionario y recabando información pública-, esta Evaluación ESG se realiza a petición de las empresas. "Es un análisis intersectorial que ayuda a los inversores a comparar la preparación en ESG de las compañías, y su capacidad para aprovechar disrupciones en su industria en el futuro". Para ello, mantienen un estrecho contacto con las compañías analizadas (a nivel de consejero delegado ), por ejemplo "para que nos expliquen determinadas tendencias o targets que se han fijado", señala Luisina Berberian.