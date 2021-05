El rating ESG ya es fundamental para atraer inversores

"Te sientas con los inversores y, si no tienes un rating ESG [que puntúa a las compañías en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza], ya no invierten en la compañía", ha explicado esta tarde Jon Armentia, director corporativo y CFO de Lar España, en el Foro Medcap, el encuentro de referencia entre pequeñas y medianas empresas e inversores, que se celebra desde ayer y hasta mañana jueves.

"Por otro lado, si eres capaz de demostrar lo sostenible que es tu compañía, el pricing en una emisión de bonos se ajusta a la baja, quizá en 10 o 15 puntos básicos; y en financiación verde también baja el coste. A medida que pasen los años, esto irá a más. El año que viene, el porcentaje de inversores que no invertirán en ti si no tienes ese rating de sostenibilidad será mayor que ahora", ha añadido.

"En los road shows en los que hemos participado durante el último año he visto un interés, una alineación y un enfoque muchísimo más alto en inversión sostenible en los inversores de capital español a día de hoy que hace un año", ha apuntado Carlota Pi, presidenta ejecutiva de Holaluz. "Este año, en los informes de los proxy advisors, hemos visto que se ha incluido un apartado específico de ESG, recogiendo la opinión del proxy advisor en relación al performance en ESG", ha añadido Armentia.

"Las empresas que no sepan gestionar sus riesgos de sostenibilidad podrán sufrir impactos en su solvencia", explica Antonio Madera (Axesor Rating)

Por su parte, Antonio Madera, responsable de Soberanos e Instituciones Financieras de Axesor Rating, explicó que esta compañía está en el proceso de incorporar metodologías ESG a su proceso. "Nosotros emitimos opiniones de crédito y la solvencia de un emisor ha de considerar todos los riesgos a los que se enfrenta, no solo los económicos y financieros". Nos encontramos, explicó Madera, "ante un cambio de paradigma", ya que la incorporación de esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza "es fundamental para obtener una opinión certera de los riesgos a los que se enfrenta un inversor cuando invierte en una determinada empresa". La clave está, ha añadido, en la llamada materialidad: "Lo que estamos haciendo desde Axesor Rating es analizar qué riesgos ESG enfrenta cada compañía; luego nos preguntamos si constituyen una materialidad financiera, es decir, hasta qué punto, si su gestión no es correcta, pueden suponer un impacto en su solvencia. Existe una relación directa entre riesgo de crédito y riesgo ESG".

La inclusión de esos riesgos no financieros en la elaboración de un rating de crédito, ¿empeorará, previsiblemente, ese rating? ¿Podemos esperar un empeoramiento del rating crediticio de las compañías españolas a medida que se vayan incorporando esos riesgos ligados a la sostenibilidad? A esta cuestión ha respondido Antonio Madera: "En primer lugar debemos diferenciar lo que es un rating de sostenibilidad de la incorporación de criterios ESG en los ratings de solvencia. Son cosas distintas. A priori, no nos estamos encontrando con empeoramientos. Sí que es cierto que aquellas empresas que no sepan gestionar los riesgos ESG o que se dediquen a actividades marrones, o actividades que no realicen bien la transición hacia una economía verde a la larga pueden ver peligrar sus modelos de negocio y ver impactos en su solvencia".

Por su parte, Íker Barrón, CEO de Portocolom, ha señalado: "Cuando empezamos con nuestro modelo en 2018 no teníamos ni idea del tsunami que iba a venir. Es una locura. Y los que no están en esta ola parece que están en fuera de juego". Ha puesto de relieve la importancia de que se disponga de buenos datos extrafinancieros "para poder realizar una buena medición", y que, aunque esta industria "cortoplacista" quiere que todo este cambio se realice rápidamente, llevará su tiempo.

Socimis: el año de la pandemia

El año de la pandemia, que se anticipó como catastrófico, ha demostado la resiliencia del sector inmobiliario nacional. "Cualquier inversor de la calle ve que los precios no han sufrido de una manera tan relevante como se podía esperar. El sector se ha mostrado muy resistente y es cuestión de saber entrar en el momento adecuado", afirmó Javier Illán, presidente de Millenium Hotels –socimi de Bankinter–. Illán cree que España se dirige hacia un "modelo de turismo de más alta calidad" que elevará los precios por habitación que se pagan en las transacciones hoteleras y que ya se ha visto con la llegada de cadenas como "Four Seasons, Mandarín o el Hotel Villamagna [en la capital]".

All Iron, socimi especializada en apartamentos turísticos, obtuvo una rentabilidad por los inmuebles del 8% y confía en llegar a tasas del 12% una vez se dé por finalizada la crisis. Y la misma situación se repite con otro de los participantes en el Foro MedCap, Almagro Capital, de perfil residencial con viviendas de personas de tercera edad. Su objetivo es aumentar el NAV en tasas anuales superiores al 9%. Vitruvio, de perfil residencial, aspira a realizar su octava ampliación de capital este mismo año.