Entre un Brexit prorrogado o infinito: Bruselas tiene que decidir cómo minimizar la parálisis en Reino Unido

Los líderes de la Unión Europea (UE) debaten la propuesta de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, de conceder a Reino Unido una prórroga de al menos doce meses de forma flexible. Algunos estados miembros se inclinan por una extensión más corta, pero no se oponen a la fórmula. La canciller alemana, Angela Merkel, respalda la ampliación larga, aunque desea que sea breve. En todo caso, la decisión final pasa porque el Reino Unido se mantenga al margen de las instituciones europeas en los próximos meses, aunque se deberá presentar a las elecciones

Merkel ha afirmado que la UE podría aprobar un retraso de la salida del Reino Unido más largo que el planteado por el Gobierno británico siempre que se plantee de una forma "flexible" para posibilitarla en cuanto Londres apruebe el correspondiente acuerdo.

"Quedan 58 horas para evitar un Brexit sin acuerdo. Y el Gobierno alemán mantiene el objetivo de conseguir un Brexit ordenado", afirmó Merkel, en una intervención ante el Parlamento alemán.

El objetivo de la próxima cumbre de la UE es "evitar ese escenario", prosiguió la canciller, para lo cual se puede plantear incluso un retraso "de meses", pero que sea "suficientemente flexible" como para que se pueda llevar a cabo "lo antes posible".

"Se trata de una decisión histórica, es la primera vez que un Estado miembro se dispone a salir de la UE", afirmó Merkel, para reafirmar su disposición a "respaldar" una prorroga "de meses", si ello cuenta con el consenso del resto de los socios comunitarios.

Francia ha propuesto suprimir el derecho de veto del Reino Unido en el Consejo Europeo para evitar un bloqueo de las instituciones

"Sin ese retraso corremos el riesgo de una salida del Reino Unido sin acuerdo el próximo viernes", ha recordado. Por su parte Francia es el país más reacio a los planes de Tusk. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado más firme y ha supeditado cualquier prórroga a la presentación de un plan alternativo. Francia habría propuesto suprimir el derecho de veto del Reino Unido en el Consejo Europeo para evitar un bloqueo de las instituciones.

La fecha de salida fue inicialmente prorrogada del 29 de marzo hasta este viernes 12 de abril, pero la semana pasada May envió una carta al presidente del Consejo Europeo para pedir una nueva prórroga hasta el 30 de junio. Por su parte, el líder europeo propone una extensión "no superior a un año", para evitar minicumbres del Brexit constantes.

El ministro del Brexit, Steve Barclay, ha señalado que Reino Unido está abierto a un largo retraso, siempre que pueda abandonar el bloque antes si ratifica el acuerdo de divorcio en el Parlamento británico. El político ha señalado que la opción preferida es una pequeña prórroga hasta el 30 de junio.

El Gobierno de May no da por cerradas las negociaciones con la oposición laborista en el que se negocia la posible permanencia en la unión aduanera, aunque reconoce que es difícil llegar a un acuerdo. Barclay ha confirmado que May estaría dispuesta a comprometerse con los votos indicativos del Parlamento británico para salir del bloqueo, si los contactos con los laboristas fracasan.