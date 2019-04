Tusk propone prorrogar el Brexit un año para no "humillar" a Reino Unido, que deberá ser "constructivo"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó esta tarde su propuesta de prórroga del Brexit: un máximo de un año, que podría terminar antes si Reino Unido firma el acuerdo de salida en ese plazo. A cambio, el borrador de las conclusiones, filtrado casi simultáneamente, exigiría al país comportarse de forma "constructiva" durante ese tiempo, "facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Unión" y no boicotear ni vetar sus planes a futuro.

En la carta publicada este martes, Tusk pide "tratar al Reino Unido con respeto" y "que no se sienta humillado", porque "no hay soluciones fáciles" al bloqueo actual. Así, para permitir que el país "repiense su posición", el líder europeo propone una extensión "no superior a un año", para evitar minicumbres del Brexit constantes y "una sucesión de pequeñas prórrogas" que ocupen la agenda de la UE todo el próximo año.

La idea de Tusk es que la prórroga tenga un límite porque, en un año, "la UE tendrá que debatir por unanimidad algunos proyectos clave", para lo que preferiría haber aclarado ya la situación de Reino Unido. Aun así, el país seguirá siendo un miembro de pleno derecho siempre que participe en las elecciones europeas, y recuerda que podrá cancelar el Brexit "en cualquier momento", si así lo decide el Parlamento británico.

De nuevo, el borrador del acuerdo insiste en que la UE no reabrirá el acuerdo de salida ni comenzará negociaciones para su nuevo acuerdo, pero acepta cambiar la declaración de objetivos de dicha relación futura para ampliarla. Esta es una de las condiciones impuestas por los laboristas británicos para apoyar el acuerdo de salida. El Gobierno británico lleva días negociando con la oposición aceptar nuevas promesas en esa declaración, como una unión aduanera o acceso al mercado común, que ablandarían el Brexit.

Los Veintisiete se reunirán mañana para debatir si aceptan las propuestas de Tusk y la fecha exacta de la extensión, lo único que no aparece en el borrador. A partir de diciembre, los Conservadores británicos podrían quitar a Theresa May de la dirección de su partido y situar a un 'brexiter' radical como primer ministro, por lo que algunos países miembros temen dar tiempo para que esto ocurra. Sin embargo, con la extensión también crece la posibilidad de unas elecciones o un segundo referéndum que desbloqueen la crisis actual.

May ha pasado el martes en una gira por Francia y Alemania, hablando con los líderes de ambos países para preparar la cumbre de mañana. Mientras tanto, el Parlamento británico ha aceptado la prórroga que iba a pedir May, hasta el 30 de junio, aunque con el rechazo o la abstención de casi 180 diputados conservadores.