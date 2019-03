El Parlamento alemán rechaza prorrogar el Brexit más allá de las elecciones europeas del 25 de mayo

Malas noticias para Theresa May. Según unos documentos vistos por el periódico Die Welt, los servicios jurídicos del Parlamento alemán, el Bundestag, consideran que sería ilegal prorrogar el plazo del Brexit más allá del 25 de mayo, fecha de las elecciones europeas. "Habría una violación de los derechos al voto", afirman.

Hasta ahora, la opinión más extendida era que Reino Unido podría solicitar una prórroga sin problemas hasta el 1 de julio, un día antes de que se inicie la nueva legislatura europea. Pero el Bundestag cree que si el Gobierno de May se niega a participar en las elecciones europeas, la fecha límite real sería el mismo día de las votaciones, más de un mes antes de lo que se pensaba.

Ese 25 de mayo, si no se ha producido el Brexit, Reino Unido seguiría siendo un miembro de pleno derecho de la UE. En ese caso, "no celebrar las elecciones supondría negar uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea" a los más de 66 millones de habitantes de las islas. Además, no solo se verían afectados los propios británicos: tampoco podrían votar los casi 4 millones de ciudadanos de otros países europeos que están empadronados allí.

El resultado, según los servicios jurídicos del Bundestag, es que la Comisión Europea y los tribunales podrían abrir un proceso contra Reino Unido por una violación masiva del derecho al voto. Es posible que, apuntan, sea el Tribunal del Luxemburgo el encargado de decidir si el Reino Unido está obligado a participar.

May puso sobre la mesa la posibilidad de retrasar el Brexit por primera vez esta misma semana. Su plan es seguir negociando con sus propios diputados el apoyo al plan de salida acordado con la UE el pasado noviembre. Enfrente, los laboristas han pasado a apoyar un segundo referéndum para decidir entre el acuerdo de May y la permanencia.

Los líderes europeos deben apoyar una prórroga por unanimidad, y algunos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, ya han advertido de que solo lo harán una vez y si May propone "algún plan" distino. Si Alemania acepta este análisis, es posible que la prórroga sea mucho menor, o que el Gobierno británico se vea obligado a participar en las elecciones europeas, una situación que muchos brexiteros verían como humillante.