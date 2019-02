¿Y ahora qué pasa en Reino Unido con la nueva hoja de ruta de May? ¿Habrá Brexit? ¿Cuándo se vota?

Por primera vez, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha abierto la puerta a un aplazamiento del Brexit para evitar la salida caótica del país de la Unión Europea, pero su propuesta a los parlamentarios británicos no es sencilla y ni directa. La petición a Bruselas para extender el artículo 50 tiene que recorrer un escarpado camino lleno de riesgos.

¿Cuándo se votará una prórroga del Brexit?

Está prevista para el 14 de marzo, pero antes se producirá dos votaciones claves antes de llegar el esperado momento. El primer objetivo de May es arrancar el apoyo del Parlamento británico, después de una histórica derrota el pasado mes de enero. La dirigente volverá a presentar su plan el próximo 12 de marzo, con la esperanza de que Bruselas le haya ofrecido alguna concesión hasta esa fecha, principalmente, en lo referente a la frontera en Irlanda del Norte. Aunque es poco probable que la Unión Europea ceda un ápice. Si May vuelve a fracasar, el 13 de marzo llevará a la Cámara de los Comunes una salida sin acuerdo. En caso de que sea rechazada, entonces se votará por una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

¿Hay riesgo de un Brexit sin acuerdo?

Toda votación entraña sus riesgos y aunque nadie quiere que ocurra, ni Londres ni Bruselas, un pronunciamiento así supone jugar con fuego. Desde el punto de vista político, May obligará al ala de brexiteros a retratarse más allá de las palabras. "El Reino Unido solo se irá sin un acuerdo el 29 de marzo si hay un consentimiento explícito en esta Cámara para ese resultado", ha dicho hoy la primera ministra. May quiere arrinconar a los partidarios del Brexit duro y cuenta con que el parlamento ya ha votado a favor en más de una enmienda de que el Gobierno debería garantizar una salida ordenada.

¿May quiere una extensión?

Desde hace meses, la primera ministra ha defendido que la extensión nada y no garantiza que haya acuerdo. Y May no ha cambiado de opinión, como demuestra su prioridad en los días votación. El retraso es al final y lo ha aceptado a regañadientes, cuando varios ministros preeuropeos le han amenazado con una ola de dimisiones si no aceptaba la opción de una prórroga.

¿Cuánto tiempo duraría la extensión?

May ha repetido, en su intervención parlamentaria, que el retraso será corto y limitado. No superará los tres meses. Por un lado, la dirigente no quiere que se le revuelve el avispero de los brexiteros con un aplazamiento que consideren inadmisible y una traición para no salir de la Unión Europea. Por otro lado, están las elecciones europeas de mayo. Reino Unido no celebrarán elecciones, una vez que el país votó a favor del Brexit. A finales de junio aparece como otra fecha límite para encontrar una salido a este embrollo. En julio, se constituye el parlamento europeo y se desataría otro caos político si Reino Unido sigue formando parte de la Unión Europea y no tiene representación política en uno de los principales órganos del club comunitario.

¿La Unión Europea concederá la prórroga?

La Unión Europea respalda casi al unísono la extensión del artículo 50 a estas alturas. Sin embargo, hay división sobre cuánto tiene que durar. Algunos gobiernos y funcionarios de la UE están presionando para una extensión más larga con la idea de que se alargue hasta 2021 a la vista de que va a ser un milagro de contar con una mayoría en el Parlamento Británico que apruebe un acuerdo. Pero si May consigue que se acepte una prórroga de tres meses, Bruselas tiene poco margen para no aceptarlo. Los líderes europeos han dicho que un retraso debe ir acompañado de un plan claro para desatascar la situación y temen que aplazamientos de tres meses se conviertan en algo periódico hasta que hay un nuevo mapa político en Reino Unido.

¿Cuándo se hará efectiva la extensión?

Si nada se tuerce y hay un apoyo parlamentario para pedir el retraso, el Gobierno deberá hacer la petición formal y que sea aceptado por el resto de miembro de la Unión Europea. May lo podría proponer en la cumbre del 21 de marzo de la Unión Europea, a una semana del Brexit.

¿Qué pasa si el Parlamento británico vota en contra de la extensión?

Existe esa posibilidad, si los brexiteros no apoyan la extensión y los laboristas no acuden al rescate. El parlamento británico entraría otra vez en vía muerta y con menos tiempo para evitar una salida caótica. El reloj seguiría corriendo para llegar al 29 de marzo cuando se hace efectivo el Brexit.