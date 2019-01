La UE afronta la discusión sobre el reconocimiento de Guaidó en Venezuela, un diálogo que España puede dirigir

Los Veintiocho discutirán este viernes en Bruselas la posibilidad de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras su decisión de autoproclamarse presidente "encargado" de Venezuela con el objetivo de llevar al país a nuevas elecciones "libres y justas". España, que sí ha contactado con el venezolano pero no ha hecho un reconocimiento público, cuenta con mucha voz en este diálogo.

"La discusión sobre Venezuela en el Comité Político y de Seguridad será en torno a estos términos", han confirmado fuentes diplomáticas. "España trabaja en una posición común. Hay que ser prudentes, aunque tenemos ideas claras", ha explicado otra fuente próxima.

El Comité Político y de Seguridad de la UE, el organismo que reúne a los embajadores de los 28 competentes del seguimiento de la política exterior y de defensa común europea, se reunirá hoy con este fin y se espera que España plantee esta posibilidad. "España también podría plantearlo como punto vario en la reunión de los embajadores del Coreper, pero no habrá un debate", ha explicado otra fuente de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó tras conocerse la autoproclamación de Guaidó "decisiones en caliente" ni "hacer seguidismo de nadie" y reclamó un debate "rápido" de los ministros de Exteriores de la UE para buscar una posición común. En esta línea fue el mensaje que Pedro Sánchez trasladó al venezolano en una conversación telefónica a iniciativa propia en la que sí valoró su "coraje".

Los jefes de la diplomacia europea se reunirán "como muy tarde" los próximos 31 de enero y 1 de febrero de forma informal en Bucarest, aunque no se descarta una reunión extraordinaria anterior, que podría ser el lunes, aprovechando que varios ministros están en Bruselas ese día para una reunión de los países miembros del Consejo de Seguridad, una decisión que podría concretarse este mismo viernes, han explicado varias fuentes diplomáticas y europeas.

En paralelo a la estela de apoyos

A diferencia de Estados Unidos, Canadá y otros países latinoamericanos, la Unión Europea evitó este mismo miércoles un reconocimiento explícito de Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela pero reiteró su "pleno" apoyo a la Asamblea Nacional como "la institución democráticamente elegida" en el país, tras haber boicoteado la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.

El bloque reclamó en todo caso el inicio "inmediato" de un proceso político que lleve a nuevas elecciones "libres y creíbles" en Venezuela, tras dejar claro que no podía "ignorarse" a los miles de venezolanos que salieron "masivamente" a la calle el miércoles para pedir "democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio futuro" en una declaración propuesta por la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, para fijar la primera reacción de la Unión, y salió "sin cambios" tras las consultas con las capitales, según tres fuentes diplomáticas.

"Hemos llegado al máximo que podíamos" en el texto, ha admitido una fuente de la UE. Antes de que se conociera la autoproclamación de Guaidó sí hubo un intercambio entre expertos de los 28 para discutir "elementos" para reaccionar a las protestas masivas de este miércoles contra el Gobierno de Maduro.

La UE ha reaccionado "con unidad y muy rápido" en "respaldo a las fuerzas democráticas en el país", ha asegurado este jueves en rueda de prensa la portavoz de Mogherini, Maja Kocijancic, inistiendo en que el texto refleja la posición del bloque "en este momento" pero podría variar en función de los acontecimientos y las consultas entre capitales, que continuarían.

"Por principio, no reconocemos los Gobiernos, reconocemos los Estados", zanjó, ante las reiteradas preguntas de la prensa sobre por qué el bloque ha evitado un reconocimiento expreso de Guaidó, si bien ha dejado claro que las consultas continúan y que reaccionarán en función de la evolución sobre el terreno.

España y Portugal sobre todo, pero también Italia, tiene un mayor peso en las discusiones sobre Venezuela

Fuentes diplomáticas avanzaron ayer que España, segundo inversor en Venezuela tras Holanda, y Portugal sobre todo, pero también Italia, tiene un mayor peso en las discusiones sobre Venezuela por sus "mayores vínculos" y "su posición se va a respetar", al tiempo que recordaron el objetivo común de lograr nuevas elecciones en el país y contextualizaron la cuestión del reconocimiento o no de Guaidó en si "es algo que va a ayudar a la situación de forma positiva".

El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, insistió este jueves en que "no hay que precipitarse" pero no descartó que los Veintiocho discutieran "las condiciones de reconocimiento", en función de que el Gobierno de Maduro cumple o no las reiteradas exigencias que el bloque le ha venido pidiendo, entre ellas, que convoque nuevas elecciones y restituya el poder de la Asamblea Nacional, en un Consejo de Exteriores.

Grupo de contacto internacional

La propuesta de la UE para crear un grupo de contacto internacional para Venezuela que contribuya a la puesta en marcha de un proceso político que lleve a nuevas elecciones "libres y creíbles" en el país "sigue sobre la mesa" en todo caso, ha explicado Kocijancic, aunque la prioridad ahora sea responder a "la situación de urgencia" actual, para lo cual el bloque utilizará "todos los medios necesarios".

Borrell ha afeado precisamente durante la jornada que el grupo de contacto "hubiera podido ser de utilidad hace cuatro meses" y ahora "la situación ha cambiado radicalmente", pero ha insistido en la necesidad de que la UE contribuya a lograr que haya nuevas elecciones en Venezuela, como única salida posible a la crisis.

Representantes de las capitales de los Veintiocho también tienen previsto reunirse en Bruselas el próximo martes, prevista ya de antemano a priori para "impulsar" el grupo de contacto. "En unos días igual vemos que la idea del grupo todavía es buena si la situación sigue bloqueada. El peligro es que haya una guerra civil. Maduro todavía tiene cierto apoyo, especialmente entre los altos mandos del Ejército", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas, que admiten que "en círculos de la oposición había discusiones sobre este paso", en referencia a la autoproclamación de Guaidó.

Otras fuentes diplomáticas han admitido sin embargo que el grupo de contacto propuesto por la UE "quizá ya no sea necesario si los países vecinos promueven una acción".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este mismo jueves que acepta la propuesta de los gobiernos de México y Uruguay para abrir un nuevo diálogo para pactar una solución a la crisis política del país a través de "una iniciativa internacional".