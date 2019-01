Trump cumple dos años en la Casa Blanca en plena parálisis de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el domingo dos años de su legislatura con la misma dinámica que ha caracterizado su Gobierno y previa campaña presidencial: caos, conflicto, confusión y, por supuesto, Twitter. Un día después de ofrecer una prórroga de tres años para los llamados soñadores, como se conoce a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y para los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, el mandatario atacó a los demócratas por no aceptar su oferta para garantizar que las operaciones federales del país regresan a la normalidad.

"Nancy Pelosi y algunos de los demócratas rechazaron mi oferta antes, incluso, de hacerla. No ven el crimen y las drogas, solo ven el 2020, que no van a ganar. ¡La mejor economía!", sentenció el republicano a golpe de tuit, aprovechando también para calmar las críticas más conservadoras que alegaron que el presidente ha recurrido a la amnistía como moneda de cambio para solventar una parálisis que lleva ya un mes en curso. "No, la amnistía no es parte de mi oferta. Esta será solo usada dentro de un acuerdo mucho más amplio, sobre inmigración u otra cosa", aclaró Trump.

El inquilino de la Casa Blanca propuso adicionalmente destinar 800 millones de dólares en asistencia humanitaria, 805 millones de dólares en nueva tecnología de detección de drogas, desplegar 2.750 más agentes fronterizos y policías adicionales en la frontera, 75 nuevos equipos de jueces especializados en inmigración y un nuevo sistema para permitir que los menores centroamericanos soliciten asilo en sus países de origen.

Pelosi, la presidenta del Congreso, rechazó la propuesta alegando que esta carecía de una solución permanente que proteja a los jóvenes inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran menores de edad. Está previsto que esta semana los demócratas aprueben un paquete de seis proyectos de ley para financiar buena parte de las agencias federales y también incrementar la seguridad fronteriza, pero no la construcción del muro.

Sin embargo, cualquier proceso legislativo debe ser aprobado por el Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría simple y no tienen previsto someter a votación ninguna de dichas propuestas. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, sí intentará avanzar esta semana la propuesta de Trump, que considera un "compromiso justo". No obstante, la propuesta debería contar con el apoyo de algunos senadores demócratas para prosperar.

En el que se ha convertido ya en el cierre del Gobierno más largo de la historia, que afecta a más de 800.000 funcionarios y ha borrado aproximadamente 0,13 puntos porcentuales del PIB (Producto Interior Bruto) por semana, la Casa Blanca busca que los legisladores demócratas, en control de la Cámara de Representantes, incluyan una partida de 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza, donde se suma también la construcción del polémico muro con México.

Y, mientras la parálisis institucional continúa en EEUU, Wall Street sigue tratando de recomponerse tras la debacle bajista del pasado mes de diciembre. El índice S&P 500 avanza un 6,54 por ciento en los primeros compases de 2019, mientras que el Dow Jones de industriales suma otro 5,91 por ciento. Este es, también, el caso del petróleo, que tras caer con fuerza desde octubre acumula una subida del 16 por ciento en el caso del Brent -de referencia en Europa- y del 18 por ciento el West Texas -para EEUU-. El crudo europeo se sitúa por encima de los 62,5 dólares, mientras que el estadounidense cotiza en los 54 dólares el barril. Es el mayor repunte durante los primeros 13 días hábiles desde enero de 2001, según datos recopilados por Bloomberg.

Analistas y operadores atribuyen la reacción al progreso en las negociaciones comerciales entre EEUU y China, a una postura de tono más suave ante los aumentos de tipos de interés de la Fed y a señales de que los recortes en la producción liderados por la OPEP están comenzando a reducir los suministros. La Organización de Países Exportadores de Petrólero ha recortado 751.000 barriles diarios en diciembre, rozando el objetivo comprometido de 800.000 barriles. La reducción de diciembre se produjo justo antes de que entrara en vigor el nuevo acuerdo. La producción de la OPEP descendió a 31,58 millones el mes pasado, un 2,2 por ciento menos que en noviembre y la mayor caída mensual desde enero de 2017. Además, las reservas de petróleo de EEUU bajaron la semana pasada en 2,7 millones de barriles, hasta los 437,1 millones. En el nivel actual, se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, según indicó el Gobierno de EEUU.