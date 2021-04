Jeff Bezos apoya la subida del impuesto de sociedades que prepara Joe Biden

elEconomista Madrid

El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, se ha posicionado a favor de la subida de impuestos que prepara la administración de Joe Biden para dar respuesta al proyecto de mejora de infraestructuras del país. "Reconocemos que esta inversión requerirá concesiones de todos los lados, tanto en los aspectos específicos de lo que se incluye como en cómo se paga (apoyamos un aumento en la tasa de impuestos corporativos)", dijo Bezos en un mensaje lanzado a través del portal de noticias y opiniones sobre política de Amazon.

El proyecto de inversión para el plan de infraestructuras ascenderá a 2,3 billones en 8 años. En vez de financiarlo con deuda, Biden quiere que sea una subida de impuestos la que pague esta suma. Y las grandes afectadas serían las empresas: el Gobierno ha señalado que EEUU tiene una de las menores tasas de recaudación de impuestos de las empresas, un 1% del PIB, por detrás del 3% de la media de la OCDE.

Esta subida ha generado críticas, incluso, algunos congresistas esperan que la subida se quede en un 25%. Sin embargo, ha sorprendido el apoyo a esta medida de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo. Así, en el mensaje lanzado a Joe Biden escribe que apoya el enfoque de la la nueva administración en realizar inversiones audaces en infraestructura estadounidense: "Tanto los demócratas como los republicanos han apoyado la infraestructura en el pasado, y es el momento adecuado para trabajar juntos para que esto suceda",

Sin embargo, lo que más ha destacado del corto mensaje es el apoyo a la subida de impuestos: "Reconocemos que esta inversión requerirá concesiones de todos los lados, tanto en los aspectos específicos de lo que se incluye como en la forma en que se paga (apoyamos un aumento en la tasa de impuestos corporativos)", sentencia

No obstante, no se ha olvidado en poner que espera que se llegue a una solución equilibrada. "Esperamos que el Congreso y la Administración se unan para encontrar la solución correcta y equilibrada que mantenga o mejore la competitividad de Estados Unidos", termina el mensaje.

Amazon tradicionalmente evita los problemas políticos candentes que no están directamente vinculados a su negocio para evitar alienar a los clientes. Pero la empresa se ha visto envuelta en el debate sobre la infraestructura y cómo pagarla. La semana pasada, Biden citó a Amazon como un ejemplo de una empresa que no pagó ningún impuesto federal sobre la renta, lo que contrasta con las personas que no pueden reducir sus facturas de impuestos a cero