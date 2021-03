BioNTech y Pfizer ven potencial para suministrar 3.000 millones de vacunas en 2022

BioNTech podría tener capacidad para producir 3.000 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 junto a su socio estadounidense Pfizer el próximo año, ha dicho el director ejecutivo de la compañía alemana. Esto aumentaría exponencialmente la disponibilidad de su vacuna en todo el mundo.

"En principio, podríamos aumentar aún más la capacidad de fabricación", ha asegurado Ugur Sahin en una entrevista con Bloomberg TV. "Depende de la demanda, depende de factores como si se requiere un impulso adicional a las vacunas", ha querido matizar. Tras estas palabras, las acciones de BioNTech subieron hasta un 1,3% la madrugada del miércoles en la bolsa de Frankfurt.

La demanda de vacunas está creciendo en todo el mundo con los países necesitando desesperadamente resucitar sus economías, devolver a los niños a las escuelas y hacer que la gente vuelva a las oficinas y las tiendas. Tanto EEUU como Europa han buscado acelerar las entregas de vacunas este año a medida que se propagan nuevas variantes más agresivas del virus.

"Tenemos una cartera de pedidos que alcanza ya los 1.300 millones", ha informado Sahin. "Estamos discutiendo dosis adicionales -se estarían poniendo sobre la mesa cientos de millones de dosis- con organizaciones gubernamentales".

Las dos compañías se han comprometido a producir 2.000 millones de dosis de su vacuna de dos inoculaciones este año. Pfizer prometió enviar dos tercios del pedido de 300 millones de dosis hecho por EEUU para finales fines de mayo. En la Unión Europea, las dos empresas se han comprometido a enviar al menos 500 millones de dosis este año, con la opción de 100 millones de dosis adicionales. Este mismo miércoles la Comisión Europea ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con BioNTech-Pfizer para el suministro de cuatro millones de dosis más en las próximas dos semanas.

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.



This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether