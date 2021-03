¿Cuál fue la primera mujer en hacerse rica? Así celebra Google el Día Internacional de la Mujer

elEconomista Madrid

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Google ha querido poner el foco de su celebración en las pioneras, pues el año pasado fue el que más se buscó el término 'primera mujer'. Así, ha realizado un homenaje a todas aquellas que abrieron el camino. "Aunque ver lo lejos que han llegado las mujeres es inspirador, hay que recordar que aún nos queda mucho camino por recorrer. Al igual que homenajeamos a las mujeres pioneras de la historia, trabajamos para garantizar que muchas otras mujeres sigan sus pasos", explica Lorraine Twohill, directora de Marketing de Google

Marie Curie, la primera mujer en ganar el Premio Nobel

Marie Curie consiguió el premio Nobel de Física en 1903 y el de Química en 1911 por su labor esencial en la investigación de la radioactividad. Un hito que sirvió para inaugurar la lista premios Nobel de ciencia. Sin embargo, esa clasificación solo suma 23 de los 622 premios Nobel que se concedieron en este campo. No obstante, Google da esperanzas recordando que Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna ganaron el Premio Nobel de Química este 2020 por su trabajo para desarrollar una técnica de ingeniería genética conocida como CRISPR. Un dato doblemente positivo, pues fue la primera vez que dos mujeres ganaron el premio sin que ningún hombre fuera galardonado.

Madam C.J. Walker, una de las primeras mujeres que consiguió hacerse millonaria

Madam C. J. Walker fue una pionera empresarial al ganar una de las primeras en ganar un millón de dólares con su compañía Madam C. J. Walker Manufacturing Company, fundada en 1910. Un éxito que alcanzó, además, haciendo frente también a las discriminaciones raciales por ser negra. Actualmente, la situación es muy diferente y no sorprende que una mujer cree una empresa, de hecho, según el Banco Mundial, una de cada tres empresas pertenece a una mujer.

Así, el homenaje de Google se muestra positivo y reconoce últimas iniciativas como la del Consejo de Ministros de Alemania, que aprobó un proyecto de ley que exige que las empresas del mercado de valores con una junta directiva de más de tres miembros tuvieran al menos una mujer entre sus integrantes.

Junko Tabei, la primera mujer que escaló el monte Everest

En el terreno de los deportes, el homenaje de Google recuerda a Junko Tabei, alpinista, escritora y profesora japonesa que se convirtió en 1975 en la primera mujer que alcanzó la cima del monte Everest. Además, también fue la primera mujer en alcanzar las Siete Cumbres.

Actualmente, la lista de mujeres que han escalado el monte Everest ya suma 700. De hecho, las mujeres ya han roto muchas barreras sobre sus capacidades atléticas y competitivas. Sin embargo, Google pone de relieve las importantes diferencias económicas entre las competiciones deportivas. "En el 2020, solo aparecieron dos mujeres en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo", apunta Google.

Como dato de esperanza, el especial de la plataforma recuerda que en 2020 Irene Colomar fue nombrada seleccionadora nacional femenina de kumite, siendo la primera mujer en la historia del kárate de España que ocupa un cargo titular de esta Federación.