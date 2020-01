El New York Times pide el voto por dos mujeres en las primarias presidenciales demócratas

En EEUU, es algo normal que los periódicos pidan el voto abiertamente por algún candidato en las elecciones. Pero por primera vez en la historia, el New York Times ha ido un paso más allá y se ha 'mojado' en las primarias del Partido Demócrata, dejando claro de antemano que no prevén apoyar a Donald Trump de cara a las generales. Sin embargo, solo han decidido una cosa claramente: quieren que el próximo presidente sea una mujer. Y para ello, el periódico ha dado su apoyo a las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, representantes respectivamente del ala izquierdista y del ala moderado, para "que gane la mejor".

El periódico alaba la capacidad de Warren de "crear una narrativa" para explicar "cómo el sistema está diseñado para favorecer a los más ricos" y de su intención de "hacer una reforma estructural del Estado", aunque criticando que a veces haya recurrido al populismo en su campaña. Pero creen que sería más capaz que su rival izquierdista, Bernie Sanders, de atraer a votantes de todos los ámbitos ideológicos.

De Klobuchar, por su parte, destaca que sea "la portaestandarte del centro demócrata" y la considera capaz de negociar y unir a ambas alas del partido "y quizá, al país". "La mejor posibilidad para aprobar leyes progresistas sería bajo un Gobierno Klobuchar", afirman. De ella destacan sus extraordinarios resultados en su estado, Minnesota, uno de los cuatro del llamado "cinturón de óxido" en los que Trump cimentó su victoria electoral con una serie de ajustadas victorias por la mínima. Allí, Klobuchar ha arrasado en todas sus elecciones como senadora y tiene un perfil capaz de plantarle cara al presidente, aseguran.

Casi más interesante es el hecho de que hayan pasado por alto al exvicepresidente Joe Biden, que ha liderado las encuestas desde el comienzo de la precampaña y es el principal favorito de los cargos demócratas del ala moderada, muy por delante de Klobuchar. Más esperado es el hecho de que no apoyen a Sanders, que está en empate técnico con Warren y tiene un perfil más divisivo.

La mirada en Iowa

El anuncio, hecho a bombo y platillo a las 11 de la noche (hora local) del domingo en un progama de televisión online, ha sorprendido, decepcionado y animado a partes iguales. Ambas candidatas no tardaron en celebrar la recomendación e incluso felicitar también a la otra por compartir el apoyo del New York Times. Sin embargo, muchos analistas criticaron que el periódico no se terminara de 'mojar' y apostara por una representante de cada ala del partido en vez de por una sola aspirante.

A dos semanas de la primera votación de las primarias, los famosos caucus de Iowa del 3 de febrero, las encuestas en este estado rural del medio oeste dan casi un empate entre los cuatro favoritos: Biden, Sanders, Warren y el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg. Klobuchar está en quinta posición en Iowa y apenas rondando el 3% a nivel nacional, por lo que cualquier apoyo puede valer su peso en oro. Especialmente en Iowa, donde es común que algún candidato se dispare en los últimos días y acabe lanzado al estrellato nacional por sorpresa.