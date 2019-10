Zuckerberg teme que Elizabeth Warren pueda romper Facebook en pedazos si llega a la Casa Blanca

El control y los gravámenes sobre las grandes compañías siempre han sido uno de los caballos de batalla del Partido Demócrata, una bandera que agitan especialmente cuando se acercan las elecciones. Pero en los últimos años las grandes tecnológicas han estado en el punto de mira de ambos partidos, ya sea por el uso de los datos personales de los usuarios, por su inacción ante posibles manipulaciones de la opinión pública en las campañas electorales o por prácticas anticompetitivas. Desde el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook ha estado en el ojo del huracán, y parece que ahora su consejero delegado, Mark Zuckerberg, empieza a temer seriamente que Elizabeth Warren llegue a la Casa Blanca.

En una charla que tuvo lugar en julio y cuyo contenido se ha filtrado a The Verge, Zuckerberg advertía a sus empleados de que Warren quiere partir a las tecnológicas para evitar la concentración de poder de las grandes corporaciones y que, por tanto, si se da una posible presidencia de Warren "se produciría un desafío legal, y apuesto que ganaremos ese desafío legal. ¿Y eso apestaría para nosotros pese a todo? Sí. Es decir, no quiero tener un gran juicio contra nuestro propio gobierno", señalaba el fundador de la red social.

"Nos preocupamos sobre nuestro país, y queremos trabajar con nuestro gobierno y hacer cosas buenas. Pero, mirad, al final del día, si alguien va a intentar amenazar algo que es existencial, subes a la lona y peleas", indicaba el CEO de Facebook en la grabación cuya autenticidad ha reconocido.

En la charla a sus empleados, Zuckerberg añadió que su gran tamaño es lo que le ha permitido ser más eficaz en la lucha contra las interferencias en campaña electoral. "Es el por qué Twitter no puede hacer tan buen trabajo como nosotros", señaló, añadiendo que la inversión en seguridad de Facebook "es mayor que el total de ingresos de su compañía (Twitter)".

Warren ha respondido a la noticia alegando que cuando "compañías gigantes como Facebook incurren en prácticas ilegales anticompetitivas", se necesita solucionar la situación. Su defensa va en la línea del plan que presentó hace unos meses de partir estas empresas, aduciendo que hay que "evitar que esta generación de grandes compañías tecnológicas use su poder político para moldear las reglas a su favor y emplee su poder económico para eliminar o comprar a todos los competidores potenciales".

We have to fix a corrupt system that lets giant companies like Facebook engage in illegal anticompetitive practices, stomp on consumer privacy rights, and repeatedly fumble their responsibility to protect our democracy. #BreakUpBigTech https://t.co/c0qWuRb9NN