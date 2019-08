Trump cancela su visita oficial a Dinamarca por su negativa a vender Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cancelar su visita oficial a Dinamarca prevista en dos semanas ante el rechazo del gobierno del país nórdico a su interés por comprar Groenlandia. Así lo anunció a última hora de este martes a través de su cuenta personal de Twitter, su canal de comunicación habitual.

El pasado viernes, The Washington Post adelantaba la noticia de que el jefe del Ejecutivo norteamericano está interesado en comprar Groenlandia a Dinamarca para hacer más grande Estados Unidos.

La información, confirmada a la prensa poco después por Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, y a través de Twitter por el propio Trump (a modo irónico), no tardó en recibir claros rechazos por parte de distintos líderes políticos daneses. Entre ellos, la primera ministra, Mette Frederiksen, quien el domingo aseguró tajantemente que "Groenlandia no está en venta. Punto final".

Ante esta clara negativa, Donald Trump ha decidido posponer la visita oficial que tenía prevista al país danés. "Basándome en los comentarios de la primera ministra, Mette Frederiksen, que no tendría interés en debatir la compra de Groenlandia, pospondré nuestro encuentro previsto en dos semanas para otro momento", ha anunciado el presidente de EEUU en un tuit.

En otro mensaje en su red social habitual, el mandatario ha asegurado que la jefa del Ejecutivo de Dinamarca podía haber salvado "un gran acuerdo de gastos y esfuerzos" que, en su opinión, beneficiaría a ambos países. No obstante, Trump ha agradecido a Frederiksen el haber sido "tan directa" al rechazar la venta de la isla. "¡Espero que volvamos a planificar (otra visita oficial o encuentro entre ambos) en el futuro!", ha añadido el jefe de Gobierno estadounidense.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen's comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....