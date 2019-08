Trump estudia si puede hacer más grande a América comprando Groenlandia a Dinamarca

Parece una nueva fantasmada de Donald Trump pero no lo es. De hecho, ni siquiera el actual presidente de Estados Unidos ha sido el primero en tener la ocurrencia de adquirir una isla con gobierno autónomo y población propia. Y sin embargo, el multimillonario y actual jefe del Ejecutivo estadounidense ha vuelto a recuperar la idea de la conquista del Ártico. Eso sí, de buenas, y con la chequera de por medio. Como quien va al supermercado a comprar unas naranjas.

Según publica The Washington Post, Trump lleva varias semanas hablando del asunto con sus asesores, que se dividen entre los que se han tomado como una broma la antepenúltima ocurrencia del presidente, y los que afrontan con seriedad la misión que les ha encomendado. Ésta no es otra que realizar un estudio que concluya si es legal la adquisición de una isla con las características de Groenlandia: 2,1 millones de kilómetros cuadrados de superficie habitada por 56.000 personas de etnia inuit con un gobierno autónomo desde 2009 y con dependencia de Dinamarca en materias de política monetaria, exterior y defensa. La mayor isla del mundo, pese a su autogobierno, pertenece a Dinamarca.

La cadena CNN, por su parte, ha informado de que Trump ha pedido al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que estudie la posibilidad.

La nueva idea de Trump para ampliar el territorio de Norteamérica coincide con su próxima visita a Dinamarca, que tendrá lugar en dos semanas, y donde espera poder discutir de este asunto con los mandatarios del país escandinavo.

De momento, el anterior primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, ya se ha referido al plan de Trump como una broma del Día de los Inocentes "pero fuera de temporada".

Geoestrategia y fuente de riqueza

Aunque no hay una comunicación oficial de este 'proyecto' de Trump ni de los motivos por los que ha reparado ahora en el Ártico, lo cierto es que su Administración lleva un tiempo identificando esta región como prioritaria en sus intereses relacionados con la seguridad nacional. Estratégicamente, no es la primera vez que Estados Unidos pone el ojo en la zona. Durante la II Guerra Mundial, Washington decidió establecer una base militar en Groenlandia una vez Dinamarca fue invadida por los nazis, en 1941. La 'excusa' fue entonces proteger la zona de una ocupación territorial mayor por parte de Hitler, y este escenario se prolongó hasta el fin de la contienda, en 1945.

Pocos años después, en plena Guerra Fría, Groenlandia también se reveló como un punto clave del tablero geopolítico para Estados Unidos. En 1951, el Pentágono construyó una instalación militar en Thule para defenderse de presuntos ataques con misiles procedentes de Rusia. Y todavía más. El entonces presidente Harry S. Truman llegó a ofrecer 100 millones de dólares a Dinamarca para adquirir su isla de hielo, según recoge el informe "Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice" ("Explorando Groenlandia: ciencia en la Guerra Fría y tecnología sobre hielo"), escrito por académicos daneses y norteamericanos y que cita The Washington Post.

Groenlandia es una isla ubicada en América del Norte, al noreste de Canadá, y cubierta por hielo en un 75 % de su superficie.