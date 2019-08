Las tierras raras de Groenlandia seducen a Trump en un momento clave de su guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó recientemente en Twitter sobre su polémico interés por hacerse con Groenlandia publicando una foto en la que se incluye un descomunal edificio dorado con el logo de su archiconocido apellido.

"¡Prometo no hacer esto a Groenlandia!, rezaba el texto. Sin embargo, en un momento en que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín continúan a flor de piel, las tierras raras acumuladas en esta isla de 2,2 millones kilómetros cuadrados se prometen mucho más apetecibles que cualquier complejo inmobiliario.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA