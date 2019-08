Trump ironiza con la compra de Groenlandia pese al fuerte rechazo mostrado por Dinamarca

El viernes saltó la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca para hacer más grande Norteamérica. La información fue adelantada por The Washington Post y no tardó en provocar claros rechazos por parte de distintos líderes políticos daneses. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo estadounidense no ha dudado en ironizar al respecto a través de su red social habitual, Twitter, mediante un fotomontaje.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó tajantemente el domingo la venta de Groenlandia a Estados Unidos. Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, había confirmado previamente que Trump ha pedido opiniones a sus asesores.

"El presidente, que sabe un par de cosas sobre terrenos, quiere echar un vistazo a esta posible compra"

"Solo decimos que el presidente, que sabe un par de cosas sobre terrenos, quiere echar un vistazo a esta posible compra", indicó Kudlow a la prensa el fin de semana, en referencia al pasado inmobiliario del ahora presidente de Estados Unidos.

Groenlandia es un país autónomo bajo cierto grado de gestión por el Gobierno de Dinamarca. Tanto las autoridades groenlandesas como las danesas han indicado que el territorio no está en venta.

Así, el domingo Frederiksen aseguró que "Groenlandia no es danesa. Goenlandia es groenlandesa. "Espero que no sea en serio", declaró asimismo la primera ministra de Dinamarca.

"Es una discusión absurda y (el primer ministro groenlandés), Kim Kielsen, evidentemente ha dejado claro que Groenlandia no está en venta. Punto final", añadió Frederiksen en declaraciones a la televisión pública danesa, DR, recogidas por Europa Press. "Por otra parte, hay muchas otras cuestiones que nos gustaría abordar con el presidente estadounidense", ha indicado.

Fotomontaje en Twitter

El interés de Trump por Groenlandia se conoció solo dos semanas antes de su visita oficial a Dinamarca. Durante su estancia en el país, está previsto que asista a una cena de Estado con Mette Frederiksen y con la reina Margarita II.

Este mismo lunes, el presidente de EEUU no ha dudado en responder con ironía a todas las críticas recibidas. En un tuit, Donald Trump ha publicado un fotomontaje de un paisaje aparentemente groenlandés en el que aparece una de sus famosos rascacielos (las conocidas como 'torres Trump', ubicadas en grandes ciudades como Toronto, Estambul o, la más icónica, Nueva York).

Junto a la falsa fotografía, el jefe de Estado norteamericano ha asegurado: "¡Prometo que no le haré esto a Groenlandia!". En menos de 24 horas, el mensaje y la imagen han sido compartidos en la red social decenas de miles de veces.