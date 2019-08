El Gobierno británico cree que ya "no se puede detener" un Brexit sin acuerdo, pero los juristas discrepan

Con la llegada de Boris Johnson al Gobierno británico, la crisis del Brexit ha pasado a un nuevo nivel: la búsqueda de recovecos y trampas jurídicas. El futuro del Reino Unido puede depender de qué interpretación de unas cláusulas de una ley de 2011 que nunca habían sido usadas antes prevalezca. Para el Gobierno, "ya no se puede detener" una salida sin acuerdo, por la que Johnson se ha decantado abiertamente. Para numerosos juristas, mayoritariamente proeuropeos, sí que se puede. La batalla está servida y el futuro de Reino Unido en la UE puede acabar dirimiéndose en los tribunales de Londres.

El pistoletazo de salida al debate lo dio este domingo el que fuera jefe de la campaña por la salida de la UE en el referéndum de 2016, Dominic Cummings, nombrado por Johnson como asesor especial para el Brexit. Según el Daily Telegraph, el diario en el que trabajó el nuevo primer ministro durante dos décadas hasta hace dos semanas, Cummings se jactó en una reunión de que los rebeldes anti-Brexit habían perdido y que ya no tenían nada que hacer. "Ya es demasiado tarde", celebraba.

La clave está en la ley que regula las mociones de censura y la convocatoria de elecciones anticipadas, reformada en 2011. Según Cummings, la ley opera a su favor: "Lo que no se dan cuenta [los anti-Brexit] es que si hay una moción de censura y cae el Gobierno, convocaremos las elecciones para después del 31 de octubre", por lo que el Reino Unido abandonaría la UE en medio de la campaña electoral, sin un Parlamento que pueda evitarlo y con un Gobierno en funciones sin poderes ni voluntad para pedir una prórroga.

Sin embargo, la respuesta de los juristas no se ha hecho esperar. Dominic Grieve, diputado 'tory' proeuropeo y exfiscal general, apuntó a una cláusula de la ley que nunca ha sido usada antes: la posibilidad de crear un Gobierno alternativo en las dos semanas posteriores a la moción. Al contrario que en España, en Reino Unido sí se puede tumbar un Ejecutivo sin presentar un primer ministro alternativo y, hasta 2011, el resultado era la convocatoria automática de elecciones. Pero hace ocho años se abrió la puerta a que alguien "obtenga el apoyo de la Cámara" en los 14 días siguientes y sea investido por la reina. Si eso ocurriera, podría haber un nuevo primer ministro de emergencia que evitara el Brexit sin acuerdo o que, como mínimo, convocara las nuevas elecciones antes del 31 de octubre.

El problema es que la ley no explica cómo se podría confirmar tal cosa. Ni se especifica la posibilidad de convocar un debate de investidura en ese tiempo ni nungún mecanismo para demostrar que hay un Gobierno alternativo. El resultado es que los especialistas llevan dos días intentando descifrar el significado de la ley.

Basta con no dimitir

En teoría, según el think tank Instituto para el Gobierno, Johnson podría bloquear cualquier intento de reemplazarle antes de cumplirse los 14 días. Por un lado, podría usar su control de la agenda parlamentaria para evitar la celebración de un debate de investidura, negándose a introducir tal cosa en el orden del día durante esas dos semanas.

Pero, incluso si los diputados encontraran un resquicio -como entregar una carta firmada por una mayoría absoluta de parlamentarios apoyando a un candidato, según el jurista George Peretz-, Johnson podría no dimitir y obstruir el cargo, contra viento y marea, hasta que se cumpliera el plazo. Al fin y al cabo, en Reino Unido los primeros ministros no cesan, sino que dimiten tras perder unas elecciones o una moción de censura. Un monarca no ha destituido a un primer ministro desde 1834, para no interferir en los asuntos políticos. Si Johnson se negara a aceptar su caída, el dilema de la reina sería histórico: romper una tradición bicentenaria y 'entrar en política' o dejar que el Gobierno rompa el equilibrio entre poderes, ignorando la decisión del Parlamento.

Para el profesor de Derecho de la Universidad de Cambridge David Howarth, hay otra posibilidad: que la oposición tome el control del Parlamento durante unos días, como ya ocurrió en marzo y abril, para reformar la ley y explicar mejor los mecanismos para reemplazar al Gobierno, u obligarle a pedir otra prórroga, como ya hicieron con Theresa May entonces.

Cualquiera de estos mecanismos, eso sí, "tendría un coste", según Howarth. La necesidad de que algunos diputados conservadores apoyen a un primer ministro alternativo obligaría a hacer un Gobierno de unidad nacional encabezado por alguien diferente al laborista Jeremy Corbyn, una figura inaceptable para todos los demás partidos. Y cualquier modificación legal debería hacerse contrarreloj y aprovechando todos los recovecos jurídicos existentes, frente a un Gobierno decidido a detenerlos a toda costa.

Al final, según el jurista David Allen Green, "el futuro del Reino Unido depende de cuál de los dos Dominic -Cummings o Grieve- es más listo". El Brexit puede acabar en una batalla de políticos contra abogados.