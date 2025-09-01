Zaragoza contará con una nueva escuela infantil en Arcosur con una inversión de tres millones

Arcosur contará con una nueva escuela infantil ante el aumento de la población del Distrito Sur. El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado un nuevo impulso a esta infraestructura educativa con la próxima licitación conjunta del proyecto y de las obras con el fin de agilizar su puesta en servicio.

Una nueva escuela -se levantará entre el paseo de los Arqueros y las avenidas de El Torico, del Cierzo y del 21 de junio de 2009-, a la que se van a destinar más de tres millones de euros, comprendiendo 100.672 euros para la redacción del proyecto del edificio -siguiendo los requisitos establecidos por el ayuntamiento ante el informe de necesidades planteadas desde la red de Escuelas Municipales-, y otros 2.994.992 euros la inversión para ejecutar las obras.

La licitación contempla un plazo de tres meses para la redacción del proyecto y 12 meses para la ejecución de las obras, aunque las ofertas que se presenten podrán plantar la reducción de los plazos, según ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La nueva escuela se plantea desde una perspectiva de construcción modular que se adaptará a las necesidades de cada espacio. En concreto, el edificio se levantará sobre un solar de 3.712 metros cuadrados.

En total, se contemplan seis aulas de unos 45 metros cuadrados cada una, tres dormitorios, tres aseos de alumnado, una biberonería, una sala polivalente de 106 metros cuadrados, una sala de atención especial de 15 metros cuadrados y otros espacios para los trabajadores y el AMPA.

Igualmente, comprenderá otras áreas para la cocina, la despensa, el office, el almacén, los aseos, la sala de lactancia, una zona de carritos o el vestíbulo. También se propone un patio exterior de más de 1.250 metros cuadrados.

Las propuestas que se presenten serán valoradas con hasta 20 puntos en los aspectos de calidad constructiva de la solución modular y de calidad en la fabricación y montaje. Incluso se solicitará a las empresas que realicen una estimación de la vida útil del edificio, valorando la facilidad de adaptación y reubicación de la construcción y describiendo las posibilidades de adaptar el edificio a nuevas necesidades del barrio.

Además, en relación con la disposición del inmueble en la parcela, se atenderá a los condicionantes climáticos del lugar. El edificio se colocará en forma de "L" en los lados noreste y noroeste de la parcela. Así, se liberará el espacio de la parcela orientado a sur para ubicar el recreo, facilitando el soleamiento de las aulas al mismo tiempo que el edificio actuará de barrera frente al cierzo. El acceso a la escuela se ubicará en la fachada noreste, frente a la gran plaza del paseo de los Arqueros.