Los empresarios reclaman mejoras fiscales y en infraestructuras en Cataluña

El empresariado constata la mayor confianza en Cataluña de la mano de la estabilidad de las instituciones y el "racionalismo económico" favorecido por el Ejecutivo de Salvador Illa, pero exige acabar con las desventajas tributarias. Para mejorar el atractivo a los negocios y que la región recupere el peso empresarial reclaman mejoras fiscales, redoblar la apuesta por las infraestructuras, por el talento y eliminar burocracias.

Son algunas de las conclusiones compartidas durante el "V Foro Empresarial: El resurgir empresarial de Catalunya" organizado por elEconomista.es, en una mesa integrada por los presidentes del Banco Sabadell, Josep Oliu; del Grupo Damm, Demetrio Carceller; de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; y el consejero delegado de Merlín Properties, Ismael Clemente.

Abrió fuego el presidente de Foment del Treball apuntando que el empresariado siempre ha manifestado públicamente que el Gobierno de Illa, "no estaba en condiciones en esta legislatura de bajar los impuestos a pesar de que pensamos de que en Cataluña se vive un cierto infierno fiscal porque la presión es muchísimo más elevada que el resto de las comunidades españolas". Admitió que el Ejecutivo se encuentra condicionado por "su suporte parlamentario", en relación a los Comunes y ERC que "van en la dirección contraria", pero afeó que se adopten medidas sin mediar diálogo alguno con el empresariado y anunció que Foment va a "intentar influir en el Parlamento" buscando "una rebaja fiscal".

"Que determinados impuestos, como la tasa turística se incremente el 100% y sin contar con los empresarios.., esto hay que hablarlo al menos. Hay que intentar pactar con los diferentes grupos empresariales. Tampoco entendemos el Impuesto de Transmisiones patrimoniales (ITP), pase del 10% al 20% para determinados tenedores cuando en España el ITP está al 7-6%", criticó. "Para generar riqueza y para que ésta sea compartida, ha de contar con los empresarios que somos los que hacemos las inversiones", elaboró.

El presidente de Sabadell coincidió en que no hay un "leven play field" frente a lo que pagan los contribuyentes en el resto de España y sugirió dar la vuelta a esa realidad para fomentar la implantación y desarrollos de los negocios en la región. "Más que un campo de juego igual, incluso en algún caso, tendríamos que utilizar la fiscalidad para intentar atraer a aquellas empresas o aquellas cosas que pensemos que están en el futuro en desarrollo económico del país", sugirió.

"Nosotros lo que buscamos son las mejores condiciones para poder operar en lo que son nuestros negocios", agregó el presidente del Grupo Damm reconociendo que favorece "aquellos sitios en donde somos recibidos con los brazos abiertos y las actuaciones son favorables a nuestros intereses". No obstante, precisó que el compromiso del grupo con Cataluña es absoluto y continuará invirtiendo como llevan haciendo desde hace 150 años.

El consejero delegado de Merlín Properties estimó que la fiscalidad empresarial no es tan determinante para implantar un negocio o no en Cataluña, aunque también apostó por homologarla a la baja. "Siempre se pretende homologar pidiendo a otra regiones que la suban y yo pienso que habría que bajarla porque si la elefantiasis en el tamaño del Estado es infinita, pues el Estado se convierte, como diría Hobbes, en una especie de Leviatán insoportable para el individuo". Ismael Clemente reclamó en este punto abrir "un diálogo sensato y serio" para "ir matizando el exceso de tamaño, el exceso de importancia y de influencia que tiene el sector público en la sociedad y en la economía".

Entre los retos de Cataluña, el primer ejecutivo de Merlín Properties apuntó la necesidad de reforzar las infraestructuras. Señaló la importancia de ampliar el aeropuerto como ya anunciado el Gobierno de Illa, abogó por ampliar el puerto de Barcelona y mejorar la burocracia, eliminando las capas "políticas" que se han ido incorporando con el tiempo. "Se le superpuso una gigantesca capa política que todo lo pesa, todo lo aprieta y todo lo convierte en ideología y se complicó todo. Y esos funcionarios pasaron a no tener tanta capacidad de decisión como tenían históricamente y eso hay que volverlo a liberar", reclamó.

El presidente del Grupo Damm coincidió en aconsejar "incrementar la inversión en infraestructuras" con la colaboración pública-privada por medio de las concesiones y mejorar la logística. De manera específica y para el Grupo Damm juzgó "fundamental" solucionar el problema del agua para que el grupo pueda reforzar su inversión, ya que la producción de cervezas precisa de agua y "no podemos estar a expensas de que llueva o no llueva". Y, por último, apremió a "crear un ambiente para atraer talento". "A mí me está costando encontrar gente de mucho talento para venir a vivir a Barcelona y no me está costando nada para que vayan a vivir a Málaga y eso me sorprende y me hace reflexionar sobre qué tenemos que hacer", desveló.