El juez confirma la liquidación de Abengoa SA

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha confirmado íntegramente el auto de principio de julio por el que decretaba la disolución de Abengoa SA y la apertura de fase de liquidación del concurso de acreedores en el que está inmersa la matriz de la multinacional desde hace un año. Rechaza así el recurso presentado por la empresa, que se acompañaba con una oferta de un nuevo grupo inversor dispuesto a aportar 200 millones y 300 en avales. Con la firmeza del auto de disolución, Abengoa SA es ya historia tras 81 años en los que llegó a figurar como una de las empresas más importantes de España.

El juez razona para rechazar el recurso que se rechaza el recurso de Abengoa SA "al no cumplir los requisitos de tiempo, forma y contenido".

El magistrado indica que el convenio se presentó fuera de plazo, lo que ya bastaría para desestimar el recurso. Pero además añade que la oferta presentada por Abengoa acompañando al convenio no puede ser considerada tal porque no incluye documentos que la hagan vinculante, más allá de "expresiones de interés o manifestaciones de intenciones". También se considera que no hay un auténtico plan de viabilidad.

El administrador concursal de EY debe ahora proceder a la liquidación, aunque a efectos prácticos Abengoa SA pocos bienes que liquidar. El cuadro San Pedro Penitente de los Venerables es su principal activo. También hay un hotel en Huelva que consta como garantía en un procedimiento judicial.

El grupo, a la venta

El grueso de los activos del grupo Abengoa y su actividad industrial que aún se mantiene está adscrita a la filial Abenewco1 y a sus unidades operativas. Hay 27 sociedades del grupo en preconcurso, medida que se tomó para protegerlas de los acreedores. Para una de ellas, Agengoa Solar España, se ha pedido el concurso para salvar el embargo de las cuentas y poder seguir operando.

Hacienda embargó la mayor parte de las cuentas del grupo por deudas de 50 millones de euros con las administraciones públicas. Una decisión que pone en peligro el pago de nóminas (se logró abonar la de julio) y que estrangula los ingresos para las unidades operativas.

El embargo de Hacienda llegó el mismo día en el que se ponía a funcionar una comisión mixta de trabajo en la que participaban el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía, directivos de Abenewco1 y representantes de los trabajadores. De los trabajos de esa comisión nada se sabe desde principios de este mes, sólo que se reunió una vez de forma presencial y otra telemática una semana después.

De la comisión de trabajo entre Industria, Junta y Abenewco1 nada se sabe

Para la mayoría de las unidades operativas del grupo con actividades rentables el destino más probable es la venta al mejor postor. Para ello es necesario que pasen de preconcurso a concurso y salgan a subasta. Tal y como adelantó elEconomista.es hay interés en grupos como Técnicas Reunidas o Lantania por determinados activos.

El hasta ahora presidente de la ya disuelta Abengoa SA, Clemente Fernández, ha explicado que hay posibilidades de evitar la desaparición del grupo si se encuentran socios inversores dispuestos a ofertar por la totalidad de los activos, evitando así la venta por partes del grupo. "Desde la reestructuración de 2017 todo está diseñado para destruir el grupo, para enterrar el pasado", ha asegurado.