La filial de Abengoa protege sus activos con un preconcurso

El consejo de administración de Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, ha solicitado, tras ser rechazado el rescate de 249 millones de euros pedido a la Sepi, el preconcurso de acreedores para 24 sociedades, incluida la propia Abenewco 1. Así lo han indicado a Efe fuentes de los asistentes este jueves a la reunión del consejo de administración, que han señalado que la decisión se ha adoptado por unanimidad. Esta filial concentra los activos más valiosos del grupo.

El preconcurso da la posibilidad de contar con cuatro meses en los que no se pueden ejecutar avales, para buscar vías que eviten que esas sociedades caigan finalmente en concurso de acreedores.

Por otra parte, el consejo de administración de Abengoa S.A., la matriz del grupo, que se encuentra en concurso de acreedores y bajo administración concursal, ha pospuesto la reunión que tenía prevista para hoy de este órgano de gobierno, integrado por tres consejeros, entre ellos su presidente, Clemente Fernández.

Abengoa S.A. tendría que presentar antes de mañana su propuesta de convenio de acreedores, una vez que finaliza el plazo de moratoria concursal que se decretó por la crisis de la covid-19, aunque Abengoa ha pedido un aplazamiento al juez, que todavía no se ha pronunciado.

Reunión el lunes

El consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha confirmado tras reunirse con representantes de los trabajadores que el lunes se celebrará una reunión entre Junta, Gobierno central y empresa. El Ayuntamiento de Sevilla hará de anfitrión.

La administración central y autonómica llevan varios días intercambiando reproches sobre la crisis de la multinacional, cada vez con tono más grueso.

Desde el ejecutivo central se reprocha a la Junta que en 2020 no aportase un aval de 20 millones para el plan Vellocino, cuando en Madrid tenían ya lista una aportación de más de 400 millones en préstamos. La Junta alegó que no disponía de instrumentos legales para dar la ayuda, y recordó que dirigentes que intentaron anteriormente ayudas directas a empresas en crisis están ahora condenados en el caso ERE. Un banco se ofreció a poner el aval, pero el gobierno central finalmente no puso su parte y ese plan de reestructuración se fue al traste.

6.000 millones del fondo se dejan sin gastar, con rescates controvertidos como el de Plus Ultra

Por su parte la Junta afea al Gobierno central que disponiendo de un fondo de 10.000 millones, y habiendo rescatado a empresas como la aerolínea Plus Ultra, no haya apoyado a los 11.000 trabajadores de Abengoa, y haya dejado sin ejecutar más de 6.000 millones del fondo habiendo solicitudes pendientes.

De 30 solicitudes atendidas sólo la del Grupo Abades corresponde a una empresa andaluza. Recibió 29,3 millones, el 0,89 del total de ayudas aprobadas.

Los trabajadores mantienen de momento su acampada en el Parque de María Luisa de Sevilla.

Morosos con Hacienda

Una decena de empresas pertenecientes al grupo Abengoa, entre ellas su matriz, Abengoa SA, aparece en la lista de morosos con Hacienda, publicada este jueves por la Agencia Tributaria, con unas deudas que en conjunto rondan los 65 millones de euros.

De acuerdo con la información consultada por Efe, el listado también incluye a Abencor Suministros, antigua filial vinculada al negocio de ingeniería y construcción industrial cerrada en 2015, con una deuda que asciende a 29,5 millones de euros.

Según las memorias de las cuentas anuales del ejercicio 2020, las últimas disponibles, el grupo Abengoa está integrado por 294 sociedades: la propia dominante, 258 dependientes, 16 asociadas y 19 negocios conjuntos.

Además, las sociedades del grupo participan en 96 Uniones Temporales de Empresa (UTE), y poseen participaciones accionariales en otras compañías en un grado inferior al 20 %.

Conforme al listado publicado por la Agencia Tributaria, Abengoa Abenewco 1, la filial operativa, arrastra una deuda con Hacienda de 18,1 millones de euros.

A continuación se encuentran Abengoa Solar España, con 11,3 millones; Abengoa Innovación, con 8,4 millones, y la matriz, con 8,2 millones.

También arrastran deudas Abengoa Finance (6,1 millones); Abengoa Agua (5,1 millones); Abengoa Operation and Mantenance (2,6 millones), y Abengoa Solar Internacional (2,1 millones).

Menos cuantiosas son las de Abengoa Bioenergía (1,6 millones) y Abengoa Energía (1,4 millones).