OHLA mejora un 28,6% su resultado operativo y rebaja pérdidas un 40,3%

OHLA cerró el primer trimestre del año con unas pérdidas de 12 millones de euros, lo que representa un descenso del 40,3% con respecto a los 20,1 millones negativos del mismo periodo de 2021.

El grupo regresa así a números rojos en el arranque del ejercicio, impactado fundamentalmente por el tipo de cambio. La compañía mejoró significativamente sus parámetros operativos, de manera que el resultado bruto de explotación (ebitda) subió un 28,6% en tasa interanual, hasta los 18 millones de euros. Este crecimiento está en línea con el objetivo de superar los 110 millones de euros de ebitda en 2022.

La firma que dirigen Luis Amodio y José Antonio Fernández Gallar aumentó sus ventas un 8%, hasta los 642,7 millones de euros, impulsadas por la actividad de construcción. Este incremento y el del ebitda permite a OHLA elevar sus márgenes en el negocio de construcción hasta el 4,4%, frente al 3,7% de hace un año.

OHLA contrató en el primer trimestre 690 millones, ligeramente por debajo de los 711,4 millones del mismo periodo de 2021

OHLA contrató en el primer trimestre 690 millones, ligeramente por debajo de los 711,4 millones del mismo periodo de 2021. En esa cifra no está incluida el proyecto Purple Line de Maryland, en Estados Unidos, que aportará una cartera cercana a los 800 millones de euros y que se ha firmado con posterioridad al mes de marzo. En un entorno de gran incertidumbre geoestratégica y macroeconómica a nivel global, el grupo está llevando a cabo un seguimiento detallado por geografías y proyectos con el fin de analizar potenciales impactos de cara a los próximos trimestres. "Contrataremos en la medida en que los clientes acepten asumir los sobrecostes; si no nos lo aceptan preferimos no firmar contratos", explican desde la compañía, que no obstante ya da por cumplidos los objetivos de contratación del primer semestre.

OHLA cerró los tres primeros meses del año con una cartera de 5.971,5 millones de euros, un 2,8% más que al término del año 2021. El 80% de su cartera corresponde a obra pública y las Administraciones Públicas "suelen ser más sensibles" a la hora de reconocer los sobrecostes.

Reducción de deuda

En cuanto al compromiso de reducción de deuda, tras amortizar parte de los bonos que tiene en circulación en el primer trimestre, la cifra se situó al cierre de marzo en 429 millones de euros. OHLA prevé recortar esta cifra por debajo de los 400 millones de euros con el cobro pendiente de las ventas del Old War Office de Londres (Reino Unido) y del Hospital de Montreal (CHUM), en Canadá.

Las dos prioridades de OHLA discurren por reducir su apalancamiento y por crecer en el área de concesiones. En este sentido, tras ampliar en diciembre de 2021 la cartera con una nueva concesión en Chile para la construcción y el mantenimiento de cuatro hospitales en la región del Biobío, OHLA se ha adjudicado en el primer trimestre de 2022 un nuevo proyecto concesional en Colombia con un importe de construcción de aproximadamente 314 millones de euros. Se trata del corredor Accesos Norte 2 destinado a mejorar la movilidad y descongestionar el tránsito de vehículos que circulan entre Bogotá y varios municipios próximos. Se estima que quedará integrado en la cartera de la compañía en el segundo trimestre de 2022, tras la formalización de su contrato.

Asimismo, OHLA sigue analizando proyectos concesionales en sus tres áreas geográficas de referencia: Europa, Estados Unidos y, sobre todo, en Latinoamérica.

Entidades Luis Amodio presidente de OHLA presidente de OHLA