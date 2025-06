Navantia se alía con Oesía para un centro de comunicaciones para Defensa en Cádiz

Navantia y Grupo Oesía anuncian una alianza para crear el Centro de Excelencia Hermesys, que impulsará el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para las comunicaciones en el sector de la defensa, y se ubicará en la sede de la multinacional tecnológica en la Zona Franca de Cádiz. Navantia ya gestiona el Sistema Integrado de Control de Comunicaciones Hermesys, al que el nuevo centro añadirá capacidades, tecnología, productos y soluciones de innovación.

Este Centro de Excelencia permitirá que se desempeñen funciones de forma conjunta y se aprovechen las sinergias entre dos compañías españolas. El establecimiento de este centro se enmarca en la colaboración que ambas empresas desarrollan en el ámbito de la Defensa y Seguridad.

Según Navantia, representa "una apuesta firme por la innovación y el desarrollo de soluciones de comunicaciones, de alto valor tecnológico, para hacer frente a los grandes retos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas modernas, apoyando la soberanía nacional y autonomía estratégica en un ámbito clave como es el de las comunicaciones".

Para ello, el Centro de Excelencia Hermesys estará dotado de la infraestructura específica necesaria y de personal de ambas compañías que trabajarán de forma conjunta y coordinada.

Expansión en Andalucía

Recientemente Grupo Oesía anunció también un nuevo centro en Córdoba dedicado a la innovación, la ciberseguridad y la transformación digital de las administraciones.

Grupo Oesía es una multinacional española con capital 100% privado que cuenta con 3.600 empleados en 19 centros distribuidos en España, Europa, América y Asia y que exporta alta tecnología a 42 países en todo el mundo.

En 2024 contrató por valor de 315,5 millones (+5% vs 2023) para alcanzar una cifra de negocio de 256 millones de euros (+16% vs 2023), un EBITDA de 36,9 millones de euros (+38% vs 2023), un beneficio neto de 13,7 millones de euros (+48% vs 2023); y todo con unas inversiones 18,4 millones euros (+21 % vs 2023).