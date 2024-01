Empresas vascas crean un polo empresarial y tecnológico para la descarbonización

Las empresas Calcinor, Sidenor, SBS Process, Lointek, Petronor Innovación, Smurfit Kappa, Nortegas, y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, junto al Cluster de Energía y el centro de investigación y desarrollo tecnológico Tecnalia, se han unido para crear el primer polo empresarial y tecnológico de Euskadi orientado a la descarbonización de la industria.

El Basque Industrial Hub for Circularity (BIH4C), liderado por Tecnalia, aspira a impulsar la transformación de las áreas industriales existentes a través de la búsqueda e implantación de sinergias energéticas, el uso eficiente de recursos y la innovación tecnológica.

Para ello, fomentará el despliegue de sinergias entre los diferentes sectores industriales a través del desarrollo y demostración de tecnologías innovadoras de descarbonización en entornos reales de operación.

Entre otras, la oxicombustión de hidrógeno en la industria del acero, a partir del oxígeno e hidrógeno producidos por electrólisis en el sector refino; la captura de CO2 en la industria de la cal y su uso para producir metano o, en el futuro, combustibles sintéticos en el sector refino; o la carbonatación de escorias de acería, mediante el CO2 capturado en la industria de la cal, para la producción de materiales de construcción de la industria del cemento.

Asimismo, se estudiarán también otras posibles sinergias en forma de planes de ampliación del hub; por ejemplo, la producción de biocombustibles a partir de subproductos industriales, como restos de papel o lignina.

Sinergias industriales

El objetivo es identificar oportunidades de reducción de emisiones a través de las sinergias industriales y la validación tecnológica en entorno industrial, con la visión de reducir un 20% las emisiones de CO2 y un 10% el consumo de recursos materiales, agua y energía de las empresas participantes en los próximos años.

Asimismo, BIH4C desarrollará una herramienta para identificar las sinergias circulares en materia de energía y uso de recursos en la industria vasca. Esta herramienta permitirá mapear y cuantificar, por zonas industriales, la generación y demanda de multi-carriers como el O2, H2, CO2, el metano o diversos residuos y materias primas, y evaluar el impacto que la circularidad puede tener en el uso eficiente de materias primas y la descarbonización de la industria de Euskadi.

El hub se crea en el marco del proyecto europeo IS2H4C, "Sustainable Circular Economy Transition: from Industrial Symbiosis to Hubs for Circularity", que busca establecer nuevos modelos de desarrollo regional sostenible. El consorcio, conformado por un total de 31 socios de 9 países -de los cuales 10 son empresas y entidades vascas-, demostrará este nuevo modelo en cuatro hubs industriales clave de Europa, ubicados además de Euskadi en Alemania, Países Bajos y Turquía.