El Gobierno publicará este viernes la convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado

El Gobierno publicará este viernes 18 de marzo la convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte_VEC), que movilizará un total de 24.009 millones de euros de los que 4.295 procederán de los fondos europeos.

Así lo ha dado a conocer hoy la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el segundo Foro Anfac, organizado por la patronal de fabricantes de vehículos y camiones.

"El viernes estará publicada en el Boletín Oficial del Estado esta convocatoria", ha reconocido Maroto, quien ha asegurado que "con este gran programa que va a movilizar cerca de 3.000 millones públicos", al tiempo que ha apuntado que "esperamos que cambie la historia de la historia de la industria de la automoción".

De hecho, el sector venía pidiendo la convocatoria de este Perte, cuyas bases se dieron a conocer el pasado 28 de diciembre. A mediados de diciembre del año pasado, la Comisión Europea aprobó el programa de ayudas de 3.000 millones de euros destinados a apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + i), así como medidas de protección medioambiental y eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.

Así, el sector podrá presentar sus proyectos para beneficiarse de este plan, como el del Grupo Volkswagen, que comprende la implementación de su tercera planta de baterías en Sagunto. No obstante, el gigante alemán del automóvil no confirmó la noticia hasta que no se conociese la convocatoria del Perte.

Los 3.000 millones de euros corresponden a la parte industrial del Perte, según reconoció en su día Ministerio de Industria. Luego se completa con las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros.

Así, el Perte_VEC movilizará un total de 24.009 millones de euros hasta 2023, de los cuales 4.295 millones vendrán de los fondos europeos y 19.714 procederán del sector privado.

Por otra parte, Maroto ha recordado que hay que "trabajar desde las administraciones para dotar al sector de un marco estable". Asimismo, la titular de la cartera de Industria ha reconocido que desde el Gobierno trabajan en un "plan de respuesta para atender los problemas derivados de la subida de los costes energéticos, pero también de la falta de suministros".

Además, Maroto ha invitado a la patronal a que participe el próximo 29 de marzo en el Plan Nacional en el que trabaja el Ejecutivo para responder al impacto económico y social por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el que se incluirán rebajas de impuestos.